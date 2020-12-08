إعلان قرعة تصفيات أوربا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

حصلت المنتخبات الأوربية الكبرى على مشوار سهل نسبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد أن أوقعتها القرعة التي سحبت في زوريخ السويسرية مجموعات مريحة اليوم الإثنين.

وتجنبت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وكرواتيا وإنجلترا مواجهة بعضها البعض بفضل نظام التصنيف، وباستثناء أي مفاجآت أصبح الطريق مفروشا أمامها للتأهل إلى النهائيات في قطر.

لكن الإثارة الحقيقية ستكون بين المنتخبات متوسطة التصنيف لاحتلال المركز الثاني في المجموعات العشر والتأهل عبر الملحق.

وطبقا لنظام معدل يتأهل متصدرو المجموعات العشر مباشرة للنهائيات بينما يخوض أصحاب المركز الثاني الملحق مع منتخبين من دوري الأمم. وسيتأهل ثلاثة منتخبات من هذه الفرق 12 أيضا للنهائيات.

وسيقام دور المجموعات بين مارس/آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني العام المقبل بينما سيقام الملحق في مارس/ آذار 2022.

ووضعت القرعة فرنسا بطلة العالم في المجموعة الرابعة السهلة مع أوكرانيا وفنلندا والبوسنة وكازاخستان.

وسحق منتخب فرنسا مؤخرا أوكرانيا 7-1 وديا رغم أن المنافس لعب بتشكيلة ضعيفة جراء إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وسيتقابل الغريمان السابقان إنجلترا وبولندا مجددا بعد أن أوقعتهما القرعة في المجموعة التاسعة مع المجر وألبانيا وأندورا وسان مارينو بينما سيتعين على إسبانيا تخطي عقبة السويد، التي تأهلت لكأس العالم 2018 على حساب إيطاليا، في المجموعة الثانية.

وبولندا بقيادة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي من أخطر المنتخبات المصنفة في الترتيب الثاني.

وتقابلت انجلترا وبولندا خمس مرات سابقة في تصفيات كأس العالم وبلغت بولندا نهائيات 1974 على حساب إنجلترا.

وستتقابل إيطاليا مع سويسرا وأيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا في المجموعة الثالثة.

وستلعب البرتغال بطلة أوروبا الحالية بقيادة كريستيانو رونالدو مع صربيا وأيرلندا ولوكسمبورج وأذربيجان في المجموعة الأولى بينما تلتقي بلجيكا مع ويلز والتشيك وروسيا البيضاء واستونيا في المجموعة الخامسة.

وأوقعت القرعة ألمانيا البعيدة حاليا عن مستواها في المجموعة العاشرة السهلة مع رومانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وأرمينيا وليختنشتاين.

ويبدو أن المجموعة السادسة هي أكثر المجموعات توازنا حيث تضم الدنمرك والنمسا واسكتلندا واسرائيل وجزر الفارو ومولدوفا.

وستتقابل كرواتيا، وصيفة بطل 2018، مع سلوفاكيا وروسيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا في المجموعة الثامنة. وستكون مباراة روسيا بمثابة تكرار لمواجهة دور الثمانية في كأس العالم 2018 التي فازت بها كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وفيما يلي القرعة:

المجموعة الأولى

البرتغال

صربيا

جمهورية أيرلندا

لوكسمبورج

أذربيجان

المجموعة الثانية

إسبانيا

السويد

اليونان

جورجيا

كوسوفو

المجموعة الثالثة

إيطاليا

سويسرا

أيرلندا الشمالية

بلغاريا

ليتوانيا

المجموعة الرابعة

فرنسا

أوكرانيا

فنلندا

البوسنة والهرسك

كازاخستان

المجموعة الخامسة

بلجيكا

ويلز

جمهورية التشيك

روسيا البيضاء

إستونيا

المجموعة السادسة

الدنمرك

النمسا

إسكتلندا

إسرائيل

جزر الفارو

مولدوفا

المجموعة السابعة

هولندا

تركيا

النرويج

الجبل الأسود

لاتفيا

جبل طارق

المجموعة الثامنة

كرواتيا

سلوفاكيا

روسيا

سلوفينيا

قبرص

مالطا

المجموعة التاسعة

إنجلترا

بولندا

المجر

ألبانيا

أندورا

سان مارينو

المجموعة العاشرة