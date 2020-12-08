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رياضة|الأرجنتين

صورة مارادونا على أوراق نقدية في الأرجنتين.. ما القصة؟

هدف مارادونا الشهير في كأس العالم 1986 (غيتي - أرشيفية)
هدف مارادونا الشهير في كأس العالم 1986 (غيتي - أرشيفية)
8/12/2020

طالبت سناتور أرجنتينية بطباعة صورة دييجو مارادونا على أوراق نقدية للبلاد وذلك بعدما أصبحت صور نجم كرة القدم الراحل أيقونة في كل أنحاء البلاد.

وتقدمت السناتور نورما دورانغو بمشروع إلى الكونغرس في الأرجنتين أمس الإثنين بوضع صورة نجم كرة القدم الراحل و(يد الرب) على ورقة الألف بيزو.

وقالت إن الورقة النقدية، التي يبلغ قيمتها حوالي 12.27 دولار، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنجلترا في كأس العالم من الجانب الآخر.

وكان الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك الحارس بيتر شيلتون ضمن هدفين أحرزهما الأسطورة خلال الفوز 2-1 في دور الثمانية بكأس العالم 1986.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم بعد إبداع متكرر من مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بسكتة قلبية عن 60 عاما.

وقالت دورانجو "الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لنا لكن أيضا من أجل التفكير في الأثر الاقتصادي. نشعر أنه عندما يحضر السياح إلى هنا سيرغبون في الحصول على مارادونا معهم".

ولم تذكر دورانجو السبب وراء اختيار الهدف الذي اشتهر باسم (هدف الرب) بدلا من هدف مارادونا الثاني الذي جاء بمهارة فردية فائقة ويعد من بين أفضل الأهداف في التاريخ.

لكنها قالت إن الباب مفتوح أمام المشرّعين لتعديل اقتراحها المتوقع مناقشته في بداية العام الجديد.

وتحمل حاليا ورقة الألف بيزو صورة الطائر الوطني روفوس هورنيرو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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