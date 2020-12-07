احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

احتفل جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، بهدفه في مرمى شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، بطريقة ملفتة.

وركض فاردي بعد إحرازه الهدف ناحية راية ركنية عليها علم المثليين، وركلها بقدمه بقوة، ليتسبب في كسرها.

Jamie Vardy Wining goal vs Sheffield #SHULEI pic.twitter.com/KHMWPn4DNc — Lyndio Sport (@LyndioSport) December 6, 2020

وحصل فاردي على إنذار جراء ما قام به، وهو ما قابله بالضحك.

وفاز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1 أمس الأحد.

ووصف بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي جيمي فاردي صاحب هدف الانتصار بأنه من بين الأخطر في أوربا.

Jamie Vardy absolutely destroyed the corner flag celebrating his last-minute winner 😅 pic.twitter.com/R6TSPUaBTv — B/R Football (@brfootball) December 6, 2020

وحسم فاردي المواجهة بإنهاء هجمة بشكل رائع في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وقال رودجرز "كنا نحتاج هذه التمريرة الحاسمة وجاءت في وقت متأخر وحسمت لنا الانتصار وجيمي فاردي من بين الأفضل في أوربا في هذا المركز".

وأضاف "أعتقد أن هذا مستحق تماما، فلقد سددنا مرتين في القائم وصنعنا بعض الفرص الأخرى ولعبنا بشكل جيد ودافعنا بقوة".

وأصبح ليستر ثالثا برصيد 21 نقطة من 11 مباراة بينما يتذيل شيفيلد الترتيب برصيد نقطة واحدة ومن دون أي فوز.