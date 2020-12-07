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رياضة|بريطانيا

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)
جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)
7/12/2020

احتفل جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، بهدفه في مرمى شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، بطريقة ملفتة.

وركض فاردي بعد إحرازه الهدف ناحية راية ركنية عليها علم المثليين، وركلها بقدمه بقوة، ليتسبب في كسرها.

وحصل فاردي على إنذار جراء ما قام به، وهو ما قابله بالضحك.

وفاز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1 أمس الأحد.

ووصف بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي جيمي فاردي صاحب هدف الانتصار بأنه من بين الأخطر في أوربا.

وحسم فاردي المواجهة بإنهاء هجمة بشكل رائع في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وقال رودجرز "كنا نحتاج هذه التمريرة الحاسمة وجاءت في وقت متأخر وحسمت لنا الانتصار وجيمي فاردي من بين الأفضل في أوربا في هذا المركز".

وأضاف "أعتقد أن هذا مستحق تماما، فلقد سددنا مرتين في القائم وصنعنا بعض الفرص الأخرى ولعبنا بشكل جيد ودافعنا بقوة".

وأصبح ليستر ثالثا برصيد 21 نقطة من 11 مباراة بينما يتذيل شيفيلد الترتيب برصيد نقطة واحدة ومن دون أي فوز.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

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