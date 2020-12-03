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لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

3/12/2020

فاجأ أحد لاعبي فريق "نيفتشي فرغانة" الأوزبكي، حكم المباراة بضربة بهلوانية قوية، فور إطلاقه صافرة نهاية اللقاء. وذلك بعد خسارة فريقه بهدف أمام ضيفه نادي "تورون" في دوري الدرجة الأولى بأوزبكستان، أول أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لجماهير وعشاق كرة القدم، يُظهر قدوم لاعب نيفتشي مسرعا لينقض على حكم الساحة الرئيسي بضربة "كونغ فو".

ثم شارك معه بعض اللاعبين وجماهير الفريق الخاسر في الاعتداء على حكام المباراة وضربهم بشكل جماعي.

وحاولت الشرطة في الملعب التدخل لإبعاد اللاعبين والجماهير عن الحكام وفك العراك الجماعي الذي حدث على أرضية الميدان.

وجاء هذا التصرف من لاعبي نيفتشي وجماهيره بسبب خسارة فريقهم على أرضه في المباراة الفاصلة للتأهل إلى دوري أوزباكستان للمحترفين، حيث كانت المنافسة على المركز الأول بينه وبينه منافسه تورون، الذي تغلب عليه وكسب التأهل.

وذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع في حضور عدد من كبار الشخصيات في كرة القدم الأوزبكية.

المصدر : خدمة سند
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