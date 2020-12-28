البث الحي
رياضة

بعد 5 سنوات من حبسهم.. مطالبات بالإفراج عن مشجعي نادي الزمالك

مشجعو الزمالك أثناء المحاكمة (موافع التواصل)
مشجعو الزمالك أثناء المحاكمة (موافع التواصل)
28/12/2020

طالب نشطاء مصريون ومشجعو نادي الزمالك، السلطات بإطلاق سراح مشجعي نادي الزمالك المعتقلين على خلفية أحداث استاد الدفاع الجوي التي راح ضحيتها  20 من مشجعى النادي.

وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن قلقهم لاستمرار حبس المشجعين مؤكدين براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وتفاعل جمهور نادي الزمالك مع وسم #العفو_حق_لجماهير_الزمالك مطالبين بالاكتفاء بالمدة التي انقضت من العقوبة بحق المشجعين المعتقلين منذ 2015.

تأتي المطالبات وسط تكهنات بدراسة السلطات المصرية الإفراج عن عدد من النشطاء والصحفيين والجنائيين ممن قضوا نصف المدة خلال احتفالات عيد الشرطة المقررة في ٢٥ يناير القادم.

وتعود أحداث ستاد الدفاع الجوي إلى فبراير/ شباط 2015 حيث وقع  تدافع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة أسفر عن مقتل 22 شخصا من مشجعي كرة القدم، قبل مباراة دوري كرة القدم بين نادي الزمالك ونادي إنبي، واستخدمت فيها الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وكانت محكمة النقض، قد أيدت في نوفمبر/ تشرين 2018 العقوبة الصادرة بالسجن من محكمة الجنايات  ضد المشجعين فيما سمي بقضية "أحداث ستاد الدفاع الجوي".

وشلمت الأحكام الصادرة بحق المشجعين، المؤبد لاثنين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين والمشدد 7 سنوات لـ 5 مشجعين، و3 سنوات لمشجعين وعامين لمشجع آخر وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية وبراءة 2 آخرين.

وجاءت الأحكام بعد إحالت ١٦ متهما للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

"ارحل يا سيسي" يتصدر.. الأزمات تلاحق النظام المصري بسبب كورونا واقتراب ذكرى يناير

عاد وسم “ارحل يا سيسي” ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع توالي أزمات طالت أغلب الشرائح المجتمعية في مصر، أهمها زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

27/12/2020
المزيد من رياضة

ميسي يكشف عن مخططه بعد اعتزال اللعب.. ماذا قال؟

ليونيل ميسي لم يحدد بعد وجهته المقبلة، لكنه لم يخف عودته مستقبلا لمدينة برشلونة( غيتي)

"بيج رامي" يثير الجدل في مصر بسبب نصف مليون جنيه

بيج رامي في يرنامج الإعلامية المصرية منى الشاذلي (مواقع التواصل)

الخطيب يوجه نصيحة لصلاح بشأن مستقبله مع ليفربول.. ماذا قال؟

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

"لكمة وركلة".. محكمة تعاقب لاعبا مخضرما اعتدى بالضرب على حكم (فيديو)

اللاعب الروسي الدولي السابق رومان شيروكوف (رويترز)
الأكثر قراءة

"هو السميع البصير".. جزء من آية قرآنية بقي بعد حريق مخيم للاجئين السوريين (صورة)

حرق مخيّم المنية يضاعف آلام اللاجئين السوريين (غيتي)

الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى منذ سبتمبر

الليرة التركية تستعيد عافيتها المالية أمام الدولار الأمريكي وترسل وعودا بتحقيق طفرة اقتصادية جديدة (رويترز- أرشيف)

قُتلت أمام أعينهم.. صورة لأطفال يحتضنون جثمان والدتهم تفجع اليمنيين

الصورة التي أفجعت اليمنيين (مواقع التواصل)

شاهد: ظهور حيوان "السلعوة" مجددا في مصر

لحظة هجوم السلعوة على أحد الأطفال بقنا (موافع التواصل)