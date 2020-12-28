بعد 5 سنوات من حبسهم.. مطالبات بالإفراج عن مشجعي نادي الزمالك

طالب نشطاء مصريون ومشجعو نادي الزمالك، السلطات بإطلاق سراح مشجعي نادي الزمالك المعتقلين على خلفية أحداث استاد الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 من مشجعى النادي.

وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن قلقهم لاستمرار حبس المشجعين مؤكدين براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

مطالبنا بسيطة .. الإكتفاء بالمدة الماضية و العفو عن اخواتنا مستقبلهم أمانة في يد الدولة ..

#العفو_حق_لجماهير_الزمالك — Nasser Azzam 🇦🇹🇦🇹 (@nzscr) December 27, 2020

وتفاعل جمهور نادي الزمالك مع وسم #العفو_حق_لجماهير_الزمالك مطالبين بالاكتفاء بالمدة التي انقضت من العقوبة بحق المشجعين المعتقلين منذ 2015.

تأتي المطالبات وسط تكهنات بدراسة السلطات المصرية الإفراج عن عدد من النشطاء والصحفيين والجنائيين ممن قضوا نصف المدة خلال احتفالات عيد الشرطة المقررة في ٢٥ يناير القادم.

لأول مرة بشارك في هاشتاج دعم جمهور الزمالك المحبوس، وأتمنى أن تكون الأخيرة بفك القيود عن المظلومين.. يا دولة العدل أين العدل ؟ جمهور الزمالك محبوس والتهمة إنهم مشجعين..! أي عُرف هذا وأي قانون يُجرّم المشجع.. الكل يشارك لعلها تصل.. ويكون الفرج#العفو_حق_لجماهير_الزمالك pic.twitter.com/enM75K5wco — أحمد عبد الرحمن (@farshoha) December 27, 2020

وتعود أحداث ستاد الدفاع الجوي إلى فبراير/ شباط 2015 حيث وقع تدافع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة أسفر عن مقتل 22 شخصا من مشجعي كرة القدم، قبل مباراة دوري كرة القدم بين نادي الزمالك ونادي إنبي، واستخدمت فيها الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

ايه تهمتهم علشان يفضلوا المدة ده كلها فى الحبس والقاتل حر طليق بدون حساب #العفو_حق_لجماهير_الزمالك — 🇦🇹ahmed🇦🇹 samoo🇦🇹👌✌ (@asmk79) December 27, 2020

وكانت محكمة النقض، قد أيدت في نوفمبر/ تشرين 2018 العقوبة الصادرة بالسجن من محكمة الجنايات ضد المشجعين فيما سمي بقضية "أحداث ستاد الدفاع الجوي".

#العفو_حق_لجماهير_الزمالك

دائرةٌ مُفرَغة تدور بجمهور الزمالك بكل قوة وتعْصف بأعمارهم وتستنزف من قوى أهلهم ورفقائهم، حُزناً وضيقاً على حال خيرةِ شبابِ الوطن، صبيةٌ وفتيان في عمرِ الزُهور لا يبغون سوى الوقوفِ خلفَ فريقِهم في كل الأوقات. pic.twitter.com/5ncOAjvM87 — BaSsEm🏹🇦🇹 (@bassemsarhan1) December 27, 2020

برغم من نُبل الالم والانتظار اتعلمنا حجات اقلها الحذر .. ونمنا سنوات مدهشة نحلب ليالي حلمنا المنتظر .. وامتلأت الاسواق بالمواكب تبيع صديد الوهم والمراكب .. وفارشه بالوطن ع الرصيف بالفكر والجياع والعناكب .. الحرية للملكي وجمهوره🇦🇹🇦🇹 #العفو_حق_لجماهير_الزمالك pic.twitter.com/3GAnySedh7 — hassan elsnduony (@elsnduony507014) December 27, 2020

وشلمت الأحكام الصادرة بحق المشجعين، المؤبد لاثنين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين والمشدد 7 سنوات لـ 5 مشجعين، و3 سنوات لمشجعين وعامين لمشجع آخر وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية وبراءة 2 آخرين.

الحريه للاولتراس

الحريه للرجاله

الحريه لبتوع الكوره

الحريه ل الوايت نايتس

الحريه للمدرج

الحريه لجمهور الزمالك

المجد للشهداء 74 – 20#العفو_حق_لجماهير_الزمالك pic.twitter.com/QGEjLrxE7T — ahmed gomaa🇦🇹3 (@ahgo87) December 27, 2020

وجاءت الأحكام بعد إحالت ١٦ متهما للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.