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"قريبا سأكون معكم".. لاعب الأهلي المصاب مؤمن زكريا يبشر المصريين بعودته من جديد

مؤمن زكريا (مواقع التواصل)
مؤمن زكريا (مواقع التواصل)
27/12/2020

وجّه لاعب فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم، مؤمن زكريا، رسالة طمأنة بشأن عودته مرة أخرى إلى الملاعب بعد المرض الذي تعرض له وأبعده لمدة طويلة عن الملاعب.

وكتب مؤمن زكريا في الرسالة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبا سأكون معكم".

وكان مؤمن زكريا قد ابتعد عن الملاعب نحو عامين بسبب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، لكنه بشر جماهيره في رسالة الطمأنة أمس السبت، بعودته إلى الملاعب قريبا.

يشار إلى أن مؤمن زكريا كان قد ألغى رحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة بعد تفشي فيروس كورونا، وأعلن نادي الأهلي في وقت سابق تكفله بالعلاج.

ويعد مرض مؤمن زكريا "التصلب الجانبي الضموري في العضلات" من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث أنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

كما يتم علاج هذا الضمور حسب درجته وقدرة المصاب على استيعابه، وبعكس المعروف يمكنه أن يعود مرة أخرى لممارسة الرياضة.

 

 

تعافي وليد وحسين ومروان

من جهته أعلن النادي الأهلي عن تعافي لاعبي الفريق وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه السبت، إن "الثلاثي بات سليما وجاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم، بعدما تخلصوا من إصابتهم، وانتهاء برنامجهم التأهيلي، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة".

وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية؛ بسبب آلام الركبة، بينما غاب الشحات بعد إجرائه عملية في أصبع القدم.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن "أيمن أشرف تعرض لكدمة قوية في الرأس أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى، قبل أن يعود لاستكمال المران وفقرات التدريب".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الإثنين على ملعب الأهلي بالسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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