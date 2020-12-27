الخطيب يوجه نصيحة لصلاح بشأن مستقبله مع ليفربول.. ماذا قال؟

وجه رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب نصيحة لمحمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في ظل التكهنات الدائرة بشأن مستقبل نجم منتخب الفراعنة مع الفريق الأحمر.

وعبر صلاح، في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية، عن إعجابه بالعملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، مما عزز تكهنات وسائل إعلام بريطانية عن رغبة المهاجم في الرحيل.

وأشار صلاح، خلال الحوار، إلى أنه شعر بالإحباط وخيبة الأمل بسبب قيام الألماني يورغن كلوب بمنح شارة القيادة إلى زميله ترينت أليكسندر أرنولد بدلا منه خلال لقاء الفريق أمام ميتييلاند الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوربا.

وقال الخطيب، الذي يعد أحد أساطير كرة القدم المصرية، في تصريحات إعلامية خلال وجوده بمدينة دبي الإماراتية خلال احتفال توزيع جوائز (غلوب سوكر) العالمية الأحد، "صلاح قدم أشياء عالمية خلال مسيرته الرياضية.. أتمنى أن يركز في عمله ويسعى لتطوير أدائه بصورة دائمة".

وأضاف الخطيب "ينبغي على صلاح أن يجتهد دائما ولا ينظر لأي أمور أخرى تعوقه عن أداء رسالته.. منحك الله موهبة يتعين عليك الحفاظ عليها بعطائك داخل الملعب".

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إن صلاح في حالة مزاجية جيدة وسعيد في ليفربول، نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.

وقال كلوب "كان (صلاح) يضحك كثيرا (خلال التدريبات). قد تشبع أمور أخرى نهم الصحفيين للكتابة عنها، لكن داخليا لا يوجد ما أقوله".

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في الانتصار 7-صفر على كريستال بالاس، الأسبوع الماضي، قبل أن يشارك ويسجل هدفين ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.