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"ولا ليها أي لازمة".. أبو تريكة: أرسنال يذكرني بجامعة الدول العربية (فيديو)

21/12/2020

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الكرة المصري محمد أبو تريكة يشبه فيه أداء نادي أرسنال الإنجليزي "المخيب للآمال" بجامعة الدول العربية.

وفي تعليقه على المباراة الأخيرة لنادي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) قال أبو تريكة "نادي الأرسنال بيفكرني بجامعة الدول العربية.. ولا لها أي لازمة، ولا لها أي قرار".

وفي إشارة لتطبيع بعض الدول العربية مؤخرًا مع إسرائيل، قال أبو تريكة "الناس عمالة تطبّع ولا همّا هنا، زيهم زي الأرسنال، كله صاعد، وكله بيفوز، وكله بيعمل نتائج، إنما جامعة الدول العربية محلك سر".

وتابع ساخرًا "كله بيطبع (في إشارة للدول العربية التي طبّعت مع إسرائيل مؤخرًا) ولا احنا هنا. ياعم طلع إدانة (في إشارة للجامعة العربية) والا طلع أي حاجة، والا اعمل أي حاجة، يقولك لا أنا مش موجود بس خبيني".

نتائج مخيبة

كان فريق أرسنال قد واصل نتائجه المخيبة للآمال بتلقي هزيمته الثامنة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد إيفرتون بهدفين لهدف واحد.

وهو فوز صعد به إيفرتون للمركز الثاني في البريميرليغ برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 14 نقطة ليصبح في المركز الـ 15.

ولعب فريق أرسنال 14 مباراة، فاز منها بأربعة مباريات وتعادل في مباراتين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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