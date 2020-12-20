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رياضة|إيطاليا

لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي ويهدي ميلان الفوز (فيديو)

رفائيل لياو مهاجم ميلان يحتفل بأسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (رويترز)
رفائيل لياو مهاجم ميلان يحتفل بأسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (رويترز)
20/12/2020

سجل رفائيل لياو مهاجم ميلان أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث هز الشباك بعد ست ثوان، ليقود المتصدر للفوز 2-1 على ساسولو، اليوم الأحد.

وفي بداية مثيرة، استحوذ هاكان شالهان أوغلو على الكرة بعد ركلة البداية وتوغل سريعا في دفاع ساسولو ثم مرر كرة أرضية إلى البرتغالي لياو الذي سدد في مرمى الحارس أندريا كونسيلي.

وبعد إلغاء هدف شالهان أوغلو بسبب تسلل في بناء الهجمة في الدقيقة التاسعة، أضاف أليكسيس سايليمايكرس الهدف الثاني بعد مجهود من تيو هرنانديز في الدقيقة 26. وقلص دومينيكو بيراردي الفارق لساسولو بهدف قرب النهاية.

وحافظ ميلان، الذي افتقد المهاجم المخضرم المصاب زلاتان إبراهيموفيتش، على القمة ولم يخسر بعد في 13 مباراة ولديه 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جاره وغريمه إنتر ميلان.

وفي مواجهة أخرى جرت في التوقيت نفسه، واصل إنتر ميلان ضغطه على المتصدر بفوزًا مستحق على ضيفه سبيزيا بهدفين لواحد.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثاني، في حين بقي سبيزيا بالمركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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