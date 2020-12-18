الأفضل بـ 2020: ليفاندوفسكي يهزم ميسي ورونالدو ويفوز بجائزة أحسن لاعب في العالم (فيديو)

شهد مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية، الخميس، حفل الفيفا لتوزيع جوائز "الأفضل" لعام 2020، والقائمة التالية توضح الجوائز التي تم توزيعها اليوم وأسماء الفائزين بكل جائزة.

جائزة أفضل لاعب

أحرز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020.

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، الخميس، خلال حفل الفيفا، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

ولعب ليفاندوفسكي دورا بارزا في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوربا) في الموسم الماضي، كما أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه للفوز بثلاثية من بينها لقب دوري الأبطال ويتصدر قائمة الهدافين في البطولات الثلاثة في نفس الموسم.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم الماضي برصيد 34 هدفا كما تصدر قائمة هدافي كأس ألمانيا برصيد ستة أهداف وقائمة هدافي دوري أبطال أوربا برصيد 15 هدفا.

وأضاف ليفاندوفسكي اليوم جائزة الفيفا إلى جائزة أفضل لاعب في أوربا باستفتاء الاتحاد الأوربي للعبة (يويفا)، والتي أحرزها مؤخرا بعد تفوقه على منافسيه البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وحارس المرمى الألماني الدولي مانويل نوير زميله في بايرن ميونخ الألماني.

وضمت القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم مع ليفاندوفسكي كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأنهى ميسي الموسم الماضي على صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا كما كان الأكثر صنعا للأهداف لزملائه برصيد 21 هدفا ولكن هذا لم ينقذ برشلونة من الخروج صفر اليدين من جميع بطولات الموسم الماضي.

وفي المقابل، سجل رونالدو 31 هدفا ليقود يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي ويصبح اللقب هو التاسع ليوفنتوس في تسعة مواسم متتالية بالدوري الإيطالي.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يهز الشباك 50 مرة على الأقل في مشاركاته بكل من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وأصبح ليفاندوفسكي ثاني لاعب فقط يكسر احتكار ميسي ورونالدو على الجائزة منذ 2008 حيث سبقه الكرواتي لوكا مودريتش فقط وذلك في نسخة 2018 من الجائزة.

جائزة أفضل مدرب رجل

وأحرز الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في العالم، وتفوق كلوب على مواطنه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

وقاد الألماني يورجن كلوب فريق ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 30 عاما كما حقق رقما قياسيا لليفربول بحصد 99 نقطة في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الماضي.

وتولى فليك مسؤولية تدريب بايرن في تشرين ثان/نوفمبر 2019 خلفا للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج.

وأعاد فليك ترتيب الأوراق في الفريق وقاده إلى استعادة الاتزان وانطلق بقوة في مختلف المنافسات ليفوز مع الفريق بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوربا) بعد أقل من عام على بداية عمله مع الفريق.

في المقابل، قاد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا فريق ليدز يونايتد إلى العودة لدوري الدرجة الممتازة بإنجلترا للمرة الأولى منذ 16 عاما.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف

توج الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2020 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه لفريق توتنهام في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

وتفوق هدف اللاعب الكوري على هدفين آخرين للأوروجوياني الدولي لويس سواريز مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومواطنه جورجيان دي أراسكايتا مع فريقه فلامنجو البرازيلي.

جائزة أفضل حارس مرمى

أحرز الألماني الدولي مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل حارس مرمى في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020.

وتفوق نوير في الاستفتاء على الجائزة على البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولعب نوير دورا بارزا في فوز بايرن بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بالموسم الماضي حيث خاض 33 من 34 مباراة للفريق في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة خلال هذه المباريات بمتوسط أقل من هدف واحد في المباراة الواحدة كما خاض جميع المباريات الـ 11 للفريق في رحلته نحو منصة التتويج بلقب دوري الأبطال الأوربي.

التشكيلة المثالية للرجال لعام 2020

وفرض لاعبو بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي هيمنتهم على التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2020 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو).

وضمت التشكيلة أربعة لاعبين من بايرن ميونخ الفائز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوربا) في الموسم الماضي بخلاف الإسباني تياجو ألكانتارا الذي ترك الفريق في صيف هذا العام إلى ليفربول الإنجليزي.

وبخلاف ألكانتارا، ضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من ليفربول الذي استعاد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وبعدما انفرد فيفبرو بإعلان التشكيلة المثالية سنويا منذ 2005 وحتى 2008، أصبح الإعلان عنها مشتركا بين فيفا وفيفبرو بداية من 2009.

ويتم اختيار التشكيلة المثالية سنويا من خلال تصويت يشارك فيه آلاف من اللاعبين المحترفين في كل أنحاء العالم حيث يختار كل منهما أفضل لاعب في كل مركز.

وتنافس 55 لاعبا وصلوا للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبا فقط وكانت كالتالي.

في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).

في الدفاع: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) – ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي) – الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني).

خط الوسط: الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني) – البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) – الإسباني تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني/ليفربول الإنجليزي) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ الألماني).

في الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) – الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني).

جائزة أفضل حارسة مرمى

أحرزت الفرنسية سارة بوهدي جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020.

وتفوقت بوهدي حارسة مرمى ليون الفرنسي، والتي ساهمت في فوز الفريق بالثلاثية (دوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوربا)، على كريستانتي إندلر حارسة مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب تشيلي، والتي قادت منتخب بلادها للقب البطولة الدولية في ساو باولو بالبرازيل وفازت مع سان جيرمان بالمركز الثاني في الدوري الفرنسي وبلغت معه المربع الذهبي لدوري الأبطال الأوربي في الموسم الماضي.

جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية

أحرزت الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي لكرة القدم جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية في العالم، وسبق لفيجمان الفوز بجائزة أفضل مدرب كرة نسائية في العالم عام 2017، وما زالت فيجمان مسؤولة عن تدريب المنتخب الهولندي.

وتفوقت فيجمان في الصراع على الجائزة مع الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي الإنجليزي والمدرب الفرنسي جان لوك فاسور المدير الفني لفريق ليون الفرنسي اللذين وصلا أيضا للقائمة النهائية.

جائزة أفضل لاعبة

أحرزت الإنجليزية لوسي برونز جائزة أفضل لاعبة في العالم وتفوقت برونز على الفرنسية ويندي رينار والدنماركية بيرنيل هاردر اللتين وصلتا معها للقائمة النهائية.

وفازت برونز ورينار بالثلاثية (دوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوربا) مع ليون الفرنسي في الموسم الماضي قبل انتقال برونز في صيف هذا العام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

في المقابل، تصدرت بيرنيل هاردر قائمة هدافات الدوري الألماني (بوندسليجا) للسيدات في الموسم الماضي حيث قادت فريقها للفوز باللقب وأصبحت أول لاعبة أجنبية تفوز بجائزة أفضل لاعبة في البوندسليجا قبل أن تترك الفريق في صيف هذا العام إلى تشيلسي الإنجليزي.

التشكيلة المثالية للسيدات لعام 2020

في حراسة المرمى: التشيلية كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان الفرنسي).

في الدفاع: الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي/مانشستر سيتي الإنجليزي) والفرنسية ويندي رينار (ليون الفرنسي) – الإنجليزية ميلي برايت (تشيلسي الإنجليزي).

خط الوسط: الأمريكية توبين هيث (مانشستر يونايتد الإنجليزي/بورتلاند ثورنز الأمريكي) – الإسبانية فيرونيكا بوكيتي (ميلان الإيطالي) – الإيطالية باربارا بونانسيا (يوفنتوس الإيطالي) – الأمريكية ميجان رابينوي (ريجن الأمريكي).

الهجوم: الدنماركية بيرنيل هاردر (تشيلسي الإنجليزي) – الهولندية فيفيان ميديما (أرسنال الإنجليزي)- الفرنسية ديلفن كاسكارينو (ليون الفرنسي).

جائزة الروح الرياضية (اللعب النظيف)

أحرز لاعب كرة القدم الإيطالي الشاب ماتيا أجنيزي جائزة اللعب النظيف (الروح الرياضية) ومنح الفيفا أجنيزي الجائزة بسبب سرعة بديهته وتفكيره السريع في تقديم الإسعافات الأولية إلى أحد لاعبي الفريق المنافس لإنقاذ حياته بعدما فقد وعيه وذلك خلال مباراة على مستوى الشباب.

جائزة أفضل تشجيع

أحرز المشجع البرازيلي ماريفالدو فرانسيسكو دا سيلفا جائزة أفضل مشجع كرة قدم في العالم ومنح الفيفا الجائزة للمشجع البرازيلي بعدما أظهر مدى إخلاصه لفريق سبورت ريسيفه البرازيلي حيث قطع مسافة تزيد على 60 كيلومترا سيرا على الأقدام لمشاهدة مباراة للفريق ومؤازرة اللاعبين.