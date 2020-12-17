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رياضة|روسيا

"خطأ كوميدي".. مدافع ليفربول السابق يحرز هدفا في مرمى فريقه (فيديو)

17/12/2020

تسبب المدافع الكرواتي ولاعب ليفربول السابق ديان لوفرين في تلقي فريقه الروسي زينيت سانت بطرسبرغ هدفا في مرماه عن طريق الخطأ. وذلك في المباراة التي جمعت فريقه، أمس الأربعاء، مع سبارتاك موسكو في الدوري الروسي لكرة القدم.

وكان سانت بطرسبرغ متقدما في النتيجة بهدف مقابل لا شيء، حتى الدقيقة 22 عندما ارتكب قائد الفريق لوفرين خطأ فادحا بإعادة الكرة بصدره إلى حارس مرماه، حيث كانت التمريرة أقوى من اللازم لتتهادى إلى شباك فريقه ساقطة في المرمى.

وبعد الهدف ظهر الامتعاض على وجه لوفرين، الذي بدا مستاء من الخطأ "الساذج" الذي ارتكبه، رغم أنه كان بإمكانه التصرف بالكرة بشكل أفضل.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخطأ مدافع ليفربول السابق، حيث سخر مغردون من الهدف الذي أحرزه لوفرين في نفسه واصفين إياه "بالكوميدي"، وأن النادي الإنجليزي ارتاح من أخطائه.

ومن حسن حظ لوفرين أن فريقه تمكن من العودة في المباراة وتحقيق الفوز بنتيجة (3-1).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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