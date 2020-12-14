قرعة أبطال أوربا.. برشلونة بمواجهة صعبة أمام سان جيرمان

سُحبت قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوربي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

وأوقعت القرعة فريق بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب في مواجهة لاتسيو الإيطالي بينما يلتقي ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 13 لقبا، مع أتالانتا الإيطالي.

كما أسفرت نتائج القرعة عن مواجهة نارية بين عملاقي الكرة الأوربية برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتشهد باقي مواجهات دور الستة عشر اللقاءات التالية:

بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني مع تشلسي الإنجليزي

لايبزيغ الألماني مع ليفربول الإنجليزي

بورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي

إشبيلية الإسباني مع بروسيا دورتموند

وأوقعت القرعة بذلك النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي، في مواجهة فريقه السابق برشلونة، فيما يعتبرها الكثيرون أبرز مواجهات دور الستة عشر.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين سان جيرمان وبرشلونة، في الدور نفسه من البطولة في موسم 2016 / 2017، عندما فاز سان جيرمان 4 / صفر ذهابا لكن برشلونة فاز إيابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 6 / 1 وقد سجل نيمار لبرشلونة حينذاك ثنائية وصنع الهدف السادس الحاسم الذي سجله سيرجي روبرتو في الوقت القاتل.

كذلك سجل نيمار ثلاثة أهداف أخرى لبرشلونة في شباك سان جيرمان عندما فاز الفريق الكتالوني بنتيجة إجمالية 5 / 1 في مواجهة الفريقين بدور الثمانية من نسخة موسم 2014 / 2015، وسجل النجم البرازيلي هدفين آخرين خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات بالنسخة نفسها من البطولة.

وفي دور الثمانية من دوري الأبطال في موسم 2012 / 2013، تأهل برشلونة إلى الدور قبل النهائي على حساب باريس سان جيرمان حيث تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3 / 3 وتأهل برشلونة عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وجاء الانتصار الوحيد لسان جيرمان في سجل مواجهات الفريقين، في أول مواجهة تجمع بينهما، وذلك في موسم 1994- 1995 ضمن دور الثمانية.

وقال ليوناردو مدير الكرة بنادي سان جيرمان: "لعبنا كثيرا أمام برشلونة في الأعوام القليلة الماضية. ماذا يمكن فعله؟".

ويواصل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة لاتسيو، والتي ستشهد صداما بين نجمي الهجوم روبرت ليفاندوفسكي (بايرن) وتشيرو إيموبيلي (لاتسيو).

وخرج كل من برشلونة وسان جيرمان من منافسات دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد بايرن ميونخ الذي توج باللقب، وقد تلقى برشلونة هزيمة مهينة أمام بايرن 2 / 8 في دور الثمانية بينما خسر سان جيرمان أمام بايرن صفر / 1 في المباراة النهائية.

وسيدافع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو عن فرص يوفنتوس، في بلاده، وذلك عندما يحل الفريق ضيفا على بورتو.

وطبقا لنظام البطولة، تخوض الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول) مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملعبها.

وبذلك تقام مباريات جولة الذهاب على ملاعب فرق أتلتيكو مدريد وبروسيا مونشنغلادباخ وبورتو وأتالانتا وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيغ، بينما تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.

وطبقا لنظام القرعة، جنبت الفرق التي تنتمي لاتحاد وطني واحد من الوقوع سويا في مواجهات دور الستة عشر للبطولة، كما جنبت كل فريق مواجهة فريق آخر تنافس معه في دور المجموعات.

وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 من فبراير/شباط 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس/آذار 2021، وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية في اسطنبول في 29 من مايو/أيار.

كما أسفرت نتائج قرعة الدور الـ 32 من الدوري الأوربي لكرة القدم، عن مواجهات متكافئة، وهي كالتالي: