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رياضة|إيطاليا

سرقة منزل أسطورة الكرة الإيطالية أثناء تشييع جثمانه

تشييع جثمان باولو روسي (رويترز)
تشييع جثمان باولو روسي (رويترز)
13/12/2020

وقعت عملية سطو على منزل أسطورة كرة القدم الإيطالي الراحل باولو روسي في يوم تشييع جثمانه، بحسب تقارير لوسائل إعلام إيطالية.

وتردد أن اللصوص اقتحموا منزل العائلة في بوسيني على مشارف أريزو في توسكاني، بحسب وكالة أنباء "أنسا" وصحيفة "كوريري ديلا سيرا" ووسائل إعلام أخرى، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت بشأن هذه الواقعة.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن الحادث تم اكتشافه بواسطة أحد الموظفين التابعين للعائلة، فيما اكتشفت زوجة روسي حدوث عملية نهب في غرف المنزل لدى وصولها، وبحسب تقارير صحفية اختفت مجوهرات وساعة يد.

وتوفى روسي صباح الخميس الماضي عن عمر ناهز 64 عاما بعد أن قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب كأس العالم 1982.

وجرت مراسم تشييع الأسطورة الإيطالي في كاتدرائية في مدينة فيتشينزا بشمال إيطاليا أمس السبت وتم بث مراسم الجنازة عبر شاشات التلفاز.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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