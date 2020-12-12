أجمل 3 أهداف في 2020: فيفا يعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل (فيديو)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم عام 2020، التي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح.

وضمت القائمة التي نشرها "فيفا" عبر موقعه، أسماء كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وليونيل ميسي قائد برشلونة.

وقبل ثلاثة أسابيع، أعلن "فيفا" قائمة تضم 11 مرشحا للفوز بالجائزة، التي ستمنح في 17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، خلال حفل يقام في مقر الاتحاد الدولي بزيوريخ، وسط ظروف استثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكانت القائمة الأولية للمرشحين تضم أسماء كل من محمد صلاح، ونيمار دا سيلفا، وسيرجيو راموس، وتياجو ألكنتارا، وساديو ماني، وكيفين دي بروين، وفيرجيل فان دايك، وكيليان مبابي، إلى جانب رونالدو، وميسي، وليفاندوفسكي.

وتصب أغلب ترشيحات الفوز بالجائزة في مصلحة المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي، وذلك بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوربا الموسم الماضي، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي كأس السوبر المحلية، وكأس السوبر الأوربية.

كما لم يُستبعد خطف البرتغالي رونالدو للجائزة خصوصا بعد تألقه اللافت بداية الموسم الجاري، وتمكنه من تسجيل 40 هدفا في مختلف المسابقات خلال العام الحالي، إضافة إلى نيله لقب الدوري الإيطالي في الموسم الفائت رفقة يوفنتوس.

ويعتمد الفوز بجائزة الأفضل بالعالم على تصويت الجماهير والصحفيين وقادة ومدربي المنتخبات، وسيتم إعلان الفائز بعد 6 أيام. وفيما يلي القائمة المختصرة لبقية الجوائز.

أفضل لاعبة

لوسي برونز(إنجلترا-ليون-مانشستر سيتي)

بيرنيل هاردا (الدنمارك- فولفسبورج- تشيلسي)

ويندي رينار (فرنسا- ليون)

أفضل حارسة مرمى

سارة بوهادي (فرنسا-ليون)

كلوديا كريستيان إندلر(تشيلي- باريس سان جيرمان )

أليسا نايهير (أمريكا- شيكاغو ريد ستار)

أفضل حارس مرمى

أليسن بيكر (البرازيل – ليفربول)

مانويل نوير (ألمانيا – بايرن ميونخ)

يان أوبلاك (سولفينيا – أتلتيكو مدريد)

أفضل مدرب لفئة السيدات

إيما هايس (إنجلترا – تشيلسي)

جان لوك فاسيو (فرنسا – ليون)

سارينا فيجمان (هولندا – المنتخب الهولندي)

أفضل مدرب في فئة الرجال

مارسيلو بييلسا (الأرجنتين- ليدز)

هانسي فليك (ألمانيا – بايرن ميونخ)

يورجن كلوب (ألمانيا – ليفربول)

جائزة بوشكاش (أفضل هدف)