وفاة النجم الإيطالي باولو روسي الذي أبكى البرازيل (فيديو)

يطلق الإيطاليون عليه "بابليتو" وفي البرازيل يعرفونه بالجلاد، إنه باولو روسي، مهاجم إيطاليا السابق الذي توفي الخميس عن 64 عاما.

ويُنظر إليه في بلاده على أنه البطل الذي قاد فريقا فقد مصداقيته من قبل إلى لقب كأس العالم 1982.

FIFA President Gianni Infantino: "Ciao Pablito, symbol of joy, generosity, success and symbol of pride for all of us Italians abroad. Hero. Legend. Thank you for the tears of joy you gave us and that today turn into tears of immense sadness. A sincere embrace to the family. RIP." pic.twitter.com/poJfoGG5FE

ويتذكره البرازيليون أيضا، لأنه كان سببا في هزيمة عُرفت بمأساة ساريا والتي يشعر الكثيرون أنها غيرت كرة القدم في البلاد إلى الأبد.

وكان روسي هو البطل الرئيسي في واحدة من أفضل مباريات كأس العالم على الإطلاق، عندما فازت إيطاليا 3-2 على البرازيل في مباراة الدور الثاني في ملعب ساريا.

أمتعت البرازيل العالم، حيث كانت تلعب بشكل هجومي رائع وفازت في مبارياتها الأربع الأولى بمجموع أهداف بلغ 13 هدفا مقابل ثلاثة أهداف فقط سكنت شباكها.

وينظر الكثيرون إلى هذا الفريق الذي كان يدربه تيلي سانتانا على أنه الأفضل في تاريخ البلاد على الإطلاق.

🇮🇹 “When I was a boy and I played football in the street, Paolo Rossi was to Italy what Pele and Maradona were to Brazil and Argentina," said Clarence Seedorf

🕯 Take a look at how the world of football has been paying tribute to 'Pablito'

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2020