الجزائر.. اتحاد الكرة يعلق بعد تعرض نبيل بن طالب لـ"العنصرية" في ألمانيا

أدان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، تعرض لاعبه الدولي نبيل بن طالب لهجمات عنصرية في ألمانيا.

جاء ذلك وفق بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وورد في البيان أنه "في الوقت الذي تدعو فيه أعلى هيئات الرياضة العالمية، وعلى رأسها الفيفا، إلى إيقاظ الوعي من خلال معالجة مشكلة العنصرية وجهاً لوجه، تستمر الانتهاكات في إثارة مجتمعاتنا من خلال تصريحات ومواقف غير مقبولة ومستهجنة".

وأضاف "آخرها كان إدلاء لاعب ألماني دولي سابق بتصريحات مهينة مشوبة بالعنصرية ضد اللاعب الجزائري الدولي نبيل بن طالب".

وأردف "الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من خلال رئيسه خير الدين زطشي، والمدرب الوطني جمال بلماضي، يعبران عن سخطهما ويدينان بشدة هذه التصريحات".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يأمل أن يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد صاحب هذا الانزلاق الخطير من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم والفيفا.

وقبل أيام قال ستيفن فروند وهو لاعب كرة قدم سابق، ويعمل محللا لدى قناة "سبورت1" الألمانية إن نبيل بن طالب "لاعب غير منضبط جاء من بيئة عدوانية نظرا لجذوره الجزائرية".