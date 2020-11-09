ميار شريف.. تتويج لاعبة تنس مصرية بلقب بطولة تشارلستون الدولية

وفازت ميار شريف على البولندية كاتارزينا كاوا في المباراة النهائية، أمس الأحد، بمجموعتين نظيفتين، كانت نتائجهما كالتالي: (6-2) و(6-3).

وقالت ميار شريف، في تصريحات تلفزيونية، إنها خاضت البطولة منذ الأدوار التمهيدية وبذلت مجهودًا كبيرًا من أجل تحقيق هذا اللقب.

وبعد فوزها بالبطولة، حققت نجمة التنس المصرية ذات الـ 24 عاما، قفزة تاريخية في التصنيف العالمي لمحترفات التنس الصادر اليوم الإثنين، إذ تقدمت 32 مركزا، لتحتل المرتبة 132 عالميا، في إنجاز تاريخي لم يشهده التنس النسائي المصري من قبل.

بطلة مصر في التنس ميار شريف تحكي تفاصيل فوزها ببطولة تشارلستون في أمريكا وكيف سيؤثر الفوز على ترتيبها العالمي#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/GvyJKMtCbN pic.twitter.com/OLnQ3qvbcV — MBC مصر (@mbcmasr) November 8, 2020

وأضافت ميار أن تحقيق لقب تشارلستون جاء بعد وصولها للدور الرئيسي في بطولة رولان غاروس الفرنسية، مؤكدة أنها ستخوض بطولتين في إسبانيا والإمارات قبل أن تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة العام القادم وهي إحدى بطولات الغراند سلام.

جدير بالذكر أن ميار كانت قد قفزت 9 مراكز في التصنيف العالمي، لتحتل المركز 163، وذلك بعد وصولها إلى الدور الرئيسي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما نجحت في التأهل إلى دورة طوكيو الأوليمبية 2020، التي تأجلت إلى العام المقبل، بسبب جائحة كورونا.