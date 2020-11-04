ليفربول يقسو على أتلانتا ويهزمه بخماسية نظيفة (فيديو)

وتسيد ليفربول المباراة منذ بدايتها منهيًا الشوط الأول منها متقدمًا بهدفين حملا توقيع المهاجم البرتغالي دييغو جوتا، وذلك في الدقيقتين 16 و33.

وفي الشوط الثاني تمكن الـ "ريدز" من إضافة ثلاث أهداف أخرى، جاءت عن طريق كل من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، قبل أن يوقع جوتا على الهدف الخامس وثالث له في المباراة، وذلك في الدقائق 47، 49، 55.

ولحساب المجموعة ذاتها، انتصر أياكس أمستردام الهولندي خارج قواعده على ميتييلاند الدنماركي بهدفين لهدف.

وبذلك، ابتعد ليفربول بصدارة المجموعة الرابعة بعدما رفع رصيده للنقطة الـ 9 من ثلاث انتصارات متتالية، ثم يأتي أياكس ثانيًا بـ 4 نقاط بالتساوي مع أتلانتا الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما حل ميتييلاند أخيرًا من دون أي نقطة.