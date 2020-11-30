عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بهدف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك، الذي أحرزه في مرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب الكاف على موقع تيك توك فيديو للهدف من زاوية مختلفة، وكتب "عندما يصبح التهديف فنا".

وتمكن شيكابالا من مراوغة 3 من لاعبي الأهلي قبل أن يطلق تسديدة صاروخية سكنت أعلى شباك الحارس محمد الشناوي، ليحرز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

لكن الأهلي تمكن لاحقا من تسجيل هدف التقدم والفوز بالمباراة عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة في الدقيقة 86، ليحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

وتصدرت أخبار اللاعب شيكابالا بعد المباراة، بسبب مقطع فيديو لهجوم عدد من أنصار مشجعي الأهلي عليه، وهو ما قوبل بردود فعل مستهجنة، وصفت ذلك الهجوم بالعنصري.

وأثير جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد مقاطع الفيديو المتداولة لاحتفالات التتويج باللقب، حيث حمل بعض أنصار الأهلي كلبا أسود بقميص أبيض ونادوه بـ"شيكا" في سخرية واضحة من اللاعب شيكابالا.

وزاد شيكابالا من حدة الأزمة بعد واقعة الكلب، عقب نشره صورة قديمة على قصصه اليومية في تطبيق إنستغرام وهو يرفع حذاءه في وجه جماهير الأهلي في أحد اللقاءات السابقة بين الفريقين عام 2010، ما دفع رواد منصات التواصل إلى شن هجمة شرسة على قائد الزمالك.

ورفضت شريحة كبيرة من مختلف فئات المجتمع المصري الفيديو المتداول، مع الإشارة إلى أن المشهد العنصري بحق شيكابالا أساء لمصر كلها وليس للفريق الأبيض، فيما رفض آخرون التصرف الذي قام به لاعب الزمالك على صفحته بإنستغرام تجاه جماهير الأهلي.