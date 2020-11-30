البث الحي
رياضة|مصر

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)
شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)
30/11/2020

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بهدف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك، الذي أحرزه في مرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب الكاف على موقع تيك توك فيديو للهدف من زاوية مختلفة، وكتب "عندما يصبح التهديف فنا".

@caf_online

MAGICIAN. 🌟 #TotalCAFCL

♬ original sound – Jack Alexus

وتمكن شيكابالا من مراوغة 3 من لاعبي الأهلي قبل أن يطلق تسديدة صاروخية سكنت أعلى شباك الحارس محمد الشناوي، ليحرز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

لكن الأهلي تمكن لاحقا من تسجيل هدف التقدم والفوز بالمباراة عن طريق اللاعب محمد مجدي قفشة في الدقيقة 86، ليحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

وتصدرت أخبار اللاعب شيكابالا بعد المباراة، بسبب مقطع فيديو لهجوم عدد من أنصار مشجعي الأهلي عليه، وهو ما قوبل بردود فعل مستهجنة، وصفت ذلك الهجوم بالعنصري.

وأثير جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد مقاطع الفيديو المتداولة لاحتفالات التتويج باللقب، حيث حمل بعض أنصار الأهلي كلبا أسود بقميص أبيض ونادوه بـ"شيكا" في سخرية واضحة من اللاعب شيكابالا.

وزاد شيكابالا من حدة الأزمة بعد واقعة الكلب، عقب نشره صورة قديمة على قصصه اليومية في تطبيق إنستغرام وهو يرفع حذاءه في وجه جماهير الأهلي في أحد اللقاءات السابقة بين الفريقين عام 2010، ما دفع رواد منصات التواصل إلى شن هجمة شرسة على قائد الزمالك.

ورفضت شريحة كبيرة من مختلف فئات المجتمع المصري الفيديو المتداول، مع الإشارة إلى أن المشهد العنصري بحق شيكابالا أساء لمصر كلها وليس للفريق الأبيض، فيما رفض آخرون التصرف الذي قام به لاعب الزمالك على صفحته بإنستغرام تجاه جماهير الأهلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)