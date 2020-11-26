"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

قال ماتياس مورلا محامي أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، الخميس، إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة نجم كرة القدم وانتقد ما قال إنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ.

وتوفي مارادونا (60 عاما) الأربعاء في منزله شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بعد إصابته بأزمة قلبية. وكان يعاني من مشاكل صحية مختلفة وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.

وقال مورلا في بيان على حسابه على تويتر "ما لا يمكن تفسير هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض".

وأضاف أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي "تجاهل" الحقيقة وأنه سيسعى إلى تحقيق كامل في الأمر.

وكتب مورلا "كما كان دييغو يقول لي: أنت جندي، تصرف بلا رحمة".

وخضع مارادونا الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986، لجراحة بعد تعرضه لنزيف في المخ في وقت سابق هذا الشهر.

الآلاف من الأرجنتينيين ينتظرون دورهم لوداع مارادونا (رويترز)

واصطف الأرجنتينيون في شوارع بوينس أيرس لتوديع مارادونا، الذي يسجى جثمانه في تابوت في قصر كاسا روسادا الرئاسي ملفوفا بالعلم الأرجنتيني وقميصه الشهير رقم 10.

واصطف الآلاف في طوابير طويلة منذ وقت مبكر الخميس بشوارع المدينة قريبا من ساحة بلازا دي مايو. ووقعت بعض المشاجرات عندما حاول البعض دخول القصر لرؤية بطلهم.

وقال مصدر في الحكومة إن عائلة النجم الراحل تأمل في أن تتمكن من تنظيم مراسم دفنه مساء الخميس، بالتوقيت المحلي، في مقابر بيلا فيستا على مشارف بوينس أيرس حيث يدفن والداه أيضا.

وقال كريستيان مونتيلي (22) عاما، وهو مشجع لنادي بوكا جونيورز الذي لعب له مارادونا في السابق، والدموع تملأ عينيه "مارادونا أعظم شيء حدث لي في الحياة. أحبه كحبي لوالدي وأشعر كأن والدي هو الذي توفي".

وبعد إلقائه نظرة وداع على تابوت مارادونا، أضاف مونتيلي الذي يضع وشما لوجه مارادونا على ساقه "إذا مت صغيرا، آمل أن ألعب في السماء الكرة وأشاهد مباراة لبوكا معه".

ومن وراء حاجز يفصلهم عن التابوت، نثر مشجعون الزهور وألقوا قمصان كرة القدم وأشياء أخرى عليه وهم يحاولون الاقتراب من تابوت اللاعب الذي كان بطلا في الأرجنتين وغيرها سواء في الملاعب أو خارجها على الرغم من أخطائه المعروفة.