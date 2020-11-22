حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

تسبب حارس مرمى نادي بايرن ليفركوزن الألماني لوكاس هراديكي بتلقي فريقه لهدف كوميدي، بعد خطأ فادح منه في تشتيت الكرة.

وجاء الهدف فيما كان ليفركوزن متقدما بهدف مقابل لا شيء سجله ليون بايلي في الدقيقة 27. وفي الدقيقة 47 من المباراة، قام مدافع ليفركوزن بإرجاع الكرة إلى حارسه الفنلندي فيما كان مهاجم ارمينيا بيلفيلد يقترب منه، مما دفع الحارس إلى تشتيت الكرة بطريقة خاطئة لتسكن المرمى الخالي مسجلة هدف التعادل للمنافس.

ولحسن حظ هراديكي خطف ألكسندر دراجوفيتش هدف الفوز القاتل لليفركوزن قبل دقيقتين من نهاية المباراة، التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبنتيجة المباراة يتقدم ليفركوزن للمركز الثالث بفضل فوزه المثير على مضيفه ارمينيا بيلفيلد.

ويتصدر لبايرن ميونخ ترتيب المسابقة برصيد 19 نفطة ويأتي بروسيا دورتموند في المركز الثاني.