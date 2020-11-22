البث الحي
رياضة|ألمانيا

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)
(فيسبوك)
22/11/2020

تسبب حارس مرمى نادي بايرن ليفركوزن الألماني لوكاس هراديكي بتلقي فريقه لهدف كوميدي، بعد خطأ فادح منه في تشتيت الكرة.

وجاء الهدف فيما كان ليفركوزن متقدما بهدف مقابل لا شيء سجله ليون بايلي في الدقيقة 27. وفي الدقيقة 47 من المباراة، قام مدافع ليفركوزن بإرجاع الكرة إلى حارسه الفنلندي فيما كان مهاجم ارمينيا بيلفيلد يقترب منه، مما دفع الحارس إلى تشتيت الكرة بطريقة خاطئة لتسكن المرمى الخالي مسجلة هدف التعادل للمنافس.

ولحسن حظ هراديكي خطف ألكسندر دراجوفيتش هدف الفوز القاتل لليفركوزن قبل دقيقتين من نهاية المباراة، التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبنتيجة المباراة يتقدم ليفركوزن للمركز الثالث بفضل فوزه المثير على مضيفه ارمينيا بيلفيلد.

ويتصدر لبايرن ميونخ ترتيب المسابقة برصيد 19 نفطة ويأتي بروسيا دورتموند في المركز الثاني.

المصدر : الألمانية + خدمة سند
المزيد من رياضة

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)