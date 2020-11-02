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شاهد: بعد ثوان من تسجيله هدف التعادل.. حارس يتلقى هدف الخسارة

حارس مرمى فريق "بيناروس" يحتفل بإحراز هدف التعادل
حارس مرمى فريق "بيناروس" يحتفل بإحراز هدف التعادل
2/11/2020

ففي الوقت القاتل، سجل فيها حارس المرمى هدف التعادل لفريقه، ليتلقى بعد ثوانٍ هدف الخسارة من الفريق الخصم (الدقيقة 95).

وجاءت إثارة المباراة عندما تقدم حارس مرمى فريق "بيناروس" المحلي في كرة ثابتة لفريقه، ووصلت إليه الكرة خارج منطقة الجزاء، فسددها مباشرة وبشكل متقن محرزًا هدف التعادل لفريقه في شباك نادي "بينيسكولا"، الذي كان متقدمًا بهدف مقابل لا شيء.

حارس مرمى فريق بيناروس يسجل هدف التعادل قبل أن يُهزم فريقه بثوان

وأثناء عودة الحارس إلى مرماه بعد تسجيله هدف التعادل، باغته لاعبو بينيسكولا (أصحاب الأرض) عقب ركلة استئناف اللعب بتسديد كرة ساقطة غير متوقعة من منتصف الملعب، فلم يتمكن من صدها وسكنت شباكه ليخسر بيناروس بالهدف القاتل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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