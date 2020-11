أبطال أوربا يحتفي بأول أهداف ميسي قبل 15 عاما (فيديو)

وكتب الحساب: " ليونيل ميسي يحزر أول أهدافه في دوري الأبطال في مثل هذا اليوم في 2005. أما الباقي فهو تاريخ".

🔵🔴 Leo Messi scored his 1st Champions League goal #OTD in 2005. The rest is history.#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/UCyuZfsF8h — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2020

وأحرز ميسي هدفه الأول مع ناديه برشلونة الإسباني خلال لقاء برشلونة ونادي باناثينايكوس اليوناني في مثل هذا اليوم الثاني من نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2005، عندما كان ميسي يبلغ من العمر 18 عاما.

