البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

وجه مهاجم ريال مدريد الشاب رودريغو رسالة شكر خاصة باللغة العربية إلى الجماهير المصرية بعد نهاية زيارته إلى القاهرة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي، خلال فترة التوقف الدولي.

وكتب رودريغو على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، الخميس، قائلًا: "أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضیافتكم، ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة!".

وأضاف البرازيلي "أتابع مشاركة كل المصریین والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكركم على رسائلكم! إنه من الرائع دومًا أن نشارك هذه اللحظات مع الجميع! شكرًا جزیلًا!".

أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضیافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة! أتابع مشاركة

كل المصریین والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكرك على رسائلك! إنه من

ً الرائع دوما أن نشارك هذه اللحظات مع الجمیع! ًشكر ً ا جزیلا! pic.twitter.com/sNHJgHvx4s — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 19, 2020

وتفاعل مغردون مع كلمات اللاعب العاطفية، الذين توجهوا له بالشكر أيضًا على كلامه الجميل بحق مصر والجماهير المصرية، مشيرين إلى أن البرازيليين شعب طيب وبسيط ويحبون الناس.

البرازيليين شعب طيب وجميل وبسيط ويحبون الناس ، كانو معي برازيليين بالسكن تحسهم كذا نفسنا بـ اشياء كثير 💛💛 https://t.co/PGzuED7aaw — M • H 🇺🇸 (@MII13H) November 19, 2020

جميل انه كاتبها بالعربي كده وبيشكر الناس كده https://t.co/b4X4rBWcaH — kero 14 (@kero_alfons) November 19, 2020

ذكي اوي الولد رودريجو 👏 خد قلبي يا ابني 😂❤ https://t.co/WEJftpw4sP — سُليمة (@Salma_Ayman9) November 19, 2020

وخاض منتخب البرازيل في الدورة الودية الدولية، التي أقيمت في القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين، مباراتين ضد كل من منتخبي كوريا الجنوبية ومصر، فاز بالأولى 3-1، وخسر في الثانية بنتيجة 2-1.