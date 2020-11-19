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البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)
اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)
19/11/2020

وجه مهاجم ريال مدريد الشاب رودريغو رسالة شكر خاصة باللغة العربية إلى الجماهير المصرية بعد نهاية زيارته إلى القاهرة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي، خلال فترة التوقف الدولي.

وكتب رودريغو على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، الخميس، قائلًا: "أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضیافتكم، ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة!".

وأضاف البرازيلي "أتابع مشاركة كل المصریین والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكركم على رسائلكم! إنه من الرائع دومًا أن نشارك هذه اللحظات مع الجميع! شكرًا جزیلًا!".

وتفاعل مغردون مع كلمات اللاعب العاطفية، الذين توجهوا له بالشكر أيضًا على كلامه الجميل بحق مصر والجماهير المصرية، مشيرين إلى أن البرازيليين شعب طيب وبسيط ويحبون الناس.

وخاض منتخب البرازيل في الدورة الودية الدولية، التي أقيمت في القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين، مباراتين ضد كل من منتخبي كوريا الجنوبية ومصر، فاز بالأولى 3-1، وخسر في الثانية بنتيجة 2-1.

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