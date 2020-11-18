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أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

18/11/2020

حصل رافع الأثقال الأوكراني أليكسي نوفيكوف على لقب أقوى رجل في العالم لهذا العام، ضمن مسابقة أقيمت بين 25 متسابقًا في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا اللقب يصبح نوفيكوف أصغر من حصل على لقب أقوى رجل في العالم في التاريخ بعمر 24 عامًا، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا في الرفعة المميتة خلال المسابقة، إذ تمكّن من رفع 537.5 كيلوغرام.

وتقدم البطل الأوكراني -عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام- بطلب رسمي إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل رقمه القياسي الجديد.

وفي السياق، هنأ الحساب الرسمي لمسابقة أقوى رجل في العالم، اللاعب الأوكراني بعد تحقيقه اللقب، متغلبًا على البريطاني توم ستولتمان والكندي جان فرانسوا كارونا، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل
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