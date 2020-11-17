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مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

17/11/2020

حقق المنتخب المصري فوزا كبيرا خارج قواعده، بتغلبه على منتخب توغو بثلاثة أهداف لهدف، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم.

افتتح محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي باب التسجيل من تسديدة أرضية رائعة عند الدقيقة 18، موقعا بذلك على أول أهدافه مع منتخب مصر، منذ انضمامه إليه في مايو/ أيار 2018.

وواصل "الفراعنة" فرض هيمنتهم على اللقاء ليسجل محمد شريف (العائد إلى الأهلي المصري) الهدف الثاني في الدقيقة 33، مستغلا خروجا خاطئا من الحارس التوغولي.

وضاعف محمود حسن (ترزيغيه) متاعب أصحاب الأرض بعدما أضاف هدفا ثالثا في الدقيقة 52، من تمريرة قدمها له زميله أفشة، وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى.

ومع دخول المباراة في وقتها البديل، أحرز اللاعب إلوم نيا فيدجي هدف منتخب توغو الوحيد.

وبذلك بات في رصيد المنتخب المصري ثماني نقاط في صدارة المجموعة، متقدما بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر الثاني.

ويأتي منتخب كينيا ثالثا برصيد ثلاث نقاط، في حين بقي منتخب توغو رابعا وأخيرا بنقطة واحدة

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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