بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر (الفراعنة) بفيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان عن إيجابية عينة النني لفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة توجو، غداً الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، اليوم،: "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".

وأضاف: "على الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد19-، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية مع إدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها".

وأوضح: "كما قررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ لضمان سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا وجاءت نتائجها سلبية وآخرها كان بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو".

وهذا ثاني لاعب مصري محترف خارج البلاد، يصاب بالفيروس، بعد إعلان إصابة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قبل أيام.

كان الفراعنة قد فازوا في المباراة التي اقيمت بمصر /1صفر.