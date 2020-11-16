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هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

16/11/2020

أحرز لاعب وسط المنتخب الكازاخستاني أيبول أبيكول هدفا عالميا غير متوقع من منتصف الملعب، في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الألباني مساء أمس الأحد، في إطار بطولة دوري الأمم الأوربية.

وسجل أبيكول هدفه بطريقة مباغتة فاجئ فيها حارس مرمى الفريق المضيف، بعد إطلاق الحكم صافرته لاستئناف اللعب في الدقيقة 24، عقب دقيقة واحدة من تلقي منتخب بلاده الهدف الثاني من ألبانيا، مستغلا تقدم الحارس الألباني بتسديد كرة صاروخية مباشرة سكنت الشباك.

وانتهى اللقاء بفوز ألبانيا بثلاثة أهداف لهدف لتنفرد بمركز الوصافة برصيد 8 نقاط في المجموعة الثالثة ضمن المستوى الرابع خلف المتصدر منتخب بيلاروسيا البيضاء بـ 10 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب الكازاخستاني عند 4 نقاط في المركز الأخير للمجموعة.

المصدر : الجزيرة مياشر + خدمة سند
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