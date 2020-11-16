شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

وانخرط أحمد أبوتريكة في البكاء عقب إهداره ركلة ترجيح وضياع فرصة فريقه "العربي" في التأهل إلى نصف نهائي كأس أوريدو في قطر أمام منافسه نادي السيلية.

وتأهل السيلية إلى الدور نصف النهائي من البطولة على حساب العربي، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي فاز بها السيلية بنتيجة 5-4.

وأهدر أحمد أبو تريكة ومحمد بدر سيار ركلتي ترجيح للعربي، بينما أهدر فهد البياتي ركلة ترجيح للسيلية.

وسارع المدرب إلى اللاعب لتهدئته وإعطائه الثقة بعد أن انهار اللاعب تماما.

شاهد أحمد محمد #ابو تريكه يبكي والمدرب يحتضنه عقب اهداره ركلة الترجيح وضياع فرصة #العربي في التأهل الى نصف نهائي #كأس_Ooredoo pic.twitter.com/CjALHpVFkA — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 15, 2020

ادعمو هذا الشبل ياجمهور العربي فبكائه اليوم انما يدل على حبه للعربي وجمهور #العربي أحمد محمد ابوتريكه راح يفرحكم فالمستقبل القريب ❤️ https://t.co/HDpbtKyCfI — راشد الهاملي 🇶🇦 (@Alhamli_70) November 15, 2020

والله شكرا ي كوتش 👏🏻👏🏻 https://t.co/886PigUywJ — セーラム (@19_tango) November 15, 2020