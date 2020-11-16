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شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

16/11/2020

وانخرط أحمد أبوتريكة في البكاء عقب إهداره ركلة ترجيح وضياع فرصة فريقه "العربي" في التأهل إلى نصف نهائي كأس أوريدو في قطر أمام منافسه نادي السيلية.

وتأهل السيلية إلى الدور نصف النهائي من البطولة على حساب العربي، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي فاز بها السيلية بنتيجة 5-4.

وأهدر أحمد أبو تريكة ومحمد بدر سيار ركلتي ترجيح للعربي، بينما  أهدر فهد البياتي ركلة ترجيح للسيلية. 

وسارع المدرب إلى اللاعب لتهدئته وإعطائه الثقة بعد أن انهار اللاعب تماما.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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