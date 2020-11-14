البث الحي
رياضة

الصحة المصرية تكشف آخر تطورات حالة صلاح بعد إصابته بكورونا

لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي
لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي
14/11/2020

وأوضحت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالوزارة، في بيان، أن صلاح "يخضع لبرتوكول علاجي مكثف للشفاء من عدوى كورونا".

وأضافت: "نتابع حالته على مدار الساعة وهناك رعاية طبية كاملة بمقر إقامته (في أحد الفنادق)".

وتابعت: "حالة صلاح جيدة وإصابته بسيطة ويخضع للرعاية وسيتعافى قريبا".

وأكدت أنه "يتم عمل مسح حراري وفحوص دورية له للاطمئنان على حالته".

وأوضحت أنه "سيستمر في العزل لمدة 10 أيام، ولا يحتاج لدخول المستشفى وإنما فقط للعزل".

وقالت إن "صلاح يتعايش بشكل طبيعي ولا خوف من الإصابة".

والإثنين، وصل صلاح القاهرة قادما من لندن، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي منتخب توغو ذهابا وإيابا في 14 و17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وعقب وصوله لحق صلاح بحفل زفاف شقيقه نصر، الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والمقربين، قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان الجمعة، إصابة صلاح، بفيروس كورونا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

شاهد: مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو بتصفيات أمم أفريقيا

مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي