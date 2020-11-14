الصحة المصرية تكشف آخر تطورات حالة صلاح بعد إصابته بكورونا

وأوضحت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالوزارة، في بيان، أن صلاح "يخضع لبرتوكول علاجي مكثف للشفاء من عدوى كورونا".

وأضافت: "نتابع حالته على مدار الساعة وهناك رعاية طبية كاملة بمقر إقامته (في أحد الفنادق)".

وتابعت: "حالة صلاح جيدة وإصابته بسيطة ويخضع للرعاية وسيتعافى قريبا".

وأكدت أنه "يتم عمل مسح حراري وفحوص دورية له للاطمئنان على حالته".

وأوضحت أنه "سيستمر في العزل لمدة 10 أيام، ولا يحتاج لدخول المستشفى وإنما فقط للعزل".

وقالت إن "صلاح يتعايش بشكل طبيعي ولا خوف من الإصابة".

والإثنين، وصل صلاح القاهرة قادما من لندن، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي منتخب توغو ذهابا وإيابا في 14 و17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وعقب وصوله لحق صلاح بحفل زفاف شقيقه نصر، الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والمقربين، قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان الجمعة، إصابة صلاح، بفيروس كورونا.