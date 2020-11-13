إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر

وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

وتابع أن صلاح سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة، وذلك لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة توجو غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وقامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف البيان الذي أصدرته بشأن إصابة صلاح بفيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية بيانا آخر أكدت خلاله: "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا السبت.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

قبل أن تؤكد الصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر بيان جديد إيجابية المسحة الثانية لصلاح.

وأعاد بعض النشطاء نشر مقطع للنجم المصري أثناء حضوره حفل زفاف شقيقه قبل يومين، وسط مخاوف من أن تكون العدوى قد انتقلت إليه خلال الحفل.

دا فرح أخو محمد صلاح من اسبوع والنهاردة اعلنوا إصابة محمد صلاح ب كورونا وتم عزله

واذا عرف السبب بطل العجب pic.twitter.com/atVjh0AXaU — 🦋Butterfly🦋 (@jeje_ko2) November 13, 2020

محمد صلاح بيرقص في فرح اخوه نصر pic.twitter.com/Mg8I94uU8T — مُوسِيقَى` (@MosikaNow) November 12, 2020

صور محمد صلاح من فرح اخيه بالامس ❤ pic.twitter.com/Y3hLbG4oVZ — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) November 10, 2020

وكان اتحاد الكرة المصري قد أقام حفلا، الأربعاء الماضي، لتكريم صلاح نجم منتخب بلاده وليفربول الإنجليزي، ومنحه جائزة "The inspirer Award".

وقدمت هذه الجائزة "المهلم" من اتحاد الكرة، للاعب المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

وحضر الحفل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بالإضافة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب.

واحتفى صبحي بالإنجازات التي حققها صلاح مع ليفربول خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتحطيمه العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

وأعرب صلاح خلال الحفل عن سعادته الكبيرة بوصول 3 فرق مصرية إلى نهائي بطولتي الأندية لقارة أفريقيا خلال الموسم الحالي.

وقال مهاجم الريدز: "تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وبيراميدز في الكونفدرالية، سيكون له تأثيرات إيجابية بكل تأكيد على الكرة المصرية والمنتخب الأول بشكل خاص".