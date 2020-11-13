البث الحي
رياضة|مصر

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر

نجم ليفربول المصري محمد صلاح
نجم ليفربول المصري محمد صلاح
13/11/2020

وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

وتابع أن صلاح سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة، وذلك لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة توجو غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وقامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف البيان الذي أصدرته بشأن إصابة صلاح بفيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية بيانا آخر أكدت خلاله: "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا السبت.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

قبل أن تؤكد الصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر بيان جديد إيجابية المسحة الثانية لصلاح.

وأعاد بعض النشطاء نشر مقطع للنجم المصري أثناء حضوره حفل زفاف شقيقه قبل يومين، وسط مخاوف من أن تكون العدوى قد انتقلت إليه خلال الحفل.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أقام حفلا، الأربعاء الماضي، لتكريم صلاح نجم منتخب بلاده وليفربول الإنجليزي، ومنحه جائزة "The inspirer Award".

وقدمت هذه الجائزة "المهلم" من اتحاد الكرة، للاعب المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

وحضر الحفل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بالإضافة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب.

واحتفى صبحي بالإنجازات التي حققها صلاح مع ليفربول خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتحطيمه العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

وأعرب صلاح خلال الحفل عن سعادته الكبيرة بوصول 3 فرق مصرية إلى نهائي بطولتي الأندية لقارة أفريقيا خلال الموسم الحالي.

وقال مهاجم الريدز: "تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وبيراميدز في الكونفدرالية، سيكون له تأثيرات إيجابية بكل تأكيد على الكرة المصرية والمنتخب الأول بشكل خاص".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من رياضة

بعد صلاح.. اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة النني بكورونا

إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا مواقع التواصل (مواقع التواصل)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا (فيديو)

هدف عالمي من منتصف الملعب بدوري أمم أوربا

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

شاهد: مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو بتصفيات أمم أفريقيا

مصر تتصدر مجموعتها بفوز صعب على توغو
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)