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لاعب كرواتي يشارك ضد تركيا رغم إصابته بكورونا

المدافع دوماجوي فيدا (يسار) خلال مباراة فريقه ضد تركيا
المدافع دوماجوي فيدا (يسار) خلال مباراة فريقه ضد تركيا
12/11/2020

وجاء عينات جميع لاعبي كرواتيا، ومن بينهم فيدا مدافع بشيكتاش التركي، سلبية يوم الإثنين ثم خضعوا لكشف روتيني صباح الأربعاء قبل مواجهة تركيا في مباراة ودية في إسطنبول.

وشارك القائد فيدا في التشكيلة الأساسية وتسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول.

وعلم مسؤولو المنتخب الكرواتي بإصابة فيدا خلال الاستراحة وقرر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا إشراك فيليب أورموفيتش.

وخضع فيدا، البالغ عمره 31 عاما، للعزل الذاتي على الفور وجاءت عينته الثانية إيجابية.

وقال المنتخب الكرواتي إن اللاعب سيقضي الأيام المقبلة في العزل الذاتي في إسطنبول بينما سيسافر المنتخب إلى ستوكهولم لمواجهة السويد في دوري الأمم الأوربية.

وأعلن الاتحاد الكرواتي إصابة عضو في المنتخب بفيروس كورونا لكنه لم يخالط الفريق أو الطاقم التدريبي.

وبعد مواجهة السويد تلعب كرواتيا على أرضها ضد البرتغال يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة للدرجة الأولى لدوري الأمم.

المصدر : رويترز
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