ضربة غولف مذهلة لا تتكرر كثيرا تحقق ملايين المشاهدات (فيديو)

ونشر الحساب الرسمي لبطولة الماسترز للغولف على موقع تويتر مقطع فيديو لتسديدة رام، التي قفزت ثلاث مرات فوق الماء متجهة إلى العشب الأخضر، قبل أن تتهادى بشكل مثالي على المنحدر، وتسقط بدقة متناهية في الفتحة المخصصة للكرة.

وحققت ضربة -متصدر التصنيف العالمي للاعبي الغولف- ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصل عدد مشاهدات هذه الضربة -حتى الآن- أكثر من 22 مليون مشاهدة.

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP — The Masters (@TheMasters) November 10, 2020