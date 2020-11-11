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بخطأ من نيمار.. 10 آلاف رسالة لزميله في المنتخب خلال 5 دقائق (فيديو)

البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان
البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان
11/11/2020

وكشف نيمار عن رقم هاتف زميله عبر تطبيق "تويتش" الخاص بالبث المباشر للفيديوهات الرقمية للألعاب الإلكترونية بطريق الخطأ.

وكان مهاجم باريس سان جيرمان في بث مباشر خلال لعبه إحدى الألعاب الإلكترونية، وتلقى أثناء البث مكالمة من صديقه ريتشارليسون، فوضع شاشة هاتفه أمام الكاميرا قبل الرد على المكالمة، وربما أثناء قيامه بذلك تمكن آلاف المشاهدين من تدوين الرقم.

وغرد لاعب إيفرتون بعد انتهاء المكالمة على حسابه عبر موقع تويتر، بأنه تلقى أكثر من 10 آلاف رسالة نصية في خمس دقائق، مع شكر ساخر لنيمار.

ولم يكشف تويتش عن سبب حظر نيمار، لكن البرازيلي توقع أن يكون الحظر بسبب الخطأ الذي ارتكبه تجاه زميله، قائلا في قصته على انستغرام: "يا رفاق، لقد تم منعي من على تطبيق تويتش سبعة أيام، إذا لم أكن مخطئا، بسبب ريتشارليسون".

المصدر : خدمة سند
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