بخطأ من نيمار.. 10 آلاف رسالة لزميله في المنتخب خلال 5 دقائق (فيديو)

وكشف نيمار عن رقم هاتف زميله عبر تطبيق "تويتش" الخاص بالبث المباشر للفيديوهات الرقمية للألعاب الإلكترونية بطريق الخطأ.

E agora? Neymar foi punido na Twitch por vazar o número do Richarlison! 😂😂😂 pic.twitter.com/UYRNnszdBx — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) November 10, 2020

وكان مهاجم باريس سان جيرمان في بث مباشر خلال لعبه إحدى الألعاب الإلكترونية، وتلقى أثناء البث مكالمة من صديقه ريتشارليسون، فوضع شاشة هاتفه أمام الكاميرا قبل الرد على المكالمة، وربما أثناء قيامه بذلك تمكن آلاف المشاهدين من تدوين الرقم.

وغرد لاعب إيفرتون بعد انتهاء المكالمة على حسابه عبر موقع تويتر، بأنه تلقى أكثر من 10 آلاف رسالة نصية في خمس دقائق، مع شكر ساخر لنيمار.

5 minutos e já tem mais de 10 mil msgs🤦🏽‍♂️ obrigado @neymarjr — Richarlison Andrade (@richarlison97) October 18, 2020

ولم يكشف تويتش عن سبب حظر نيمار، لكن البرازيلي توقع أن يكون الحظر بسبب الخطأ الذي ارتكبه تجاه زميله، قائلا في قصته على انستغرام: "يا رفاق، لقد تم منعي من على تطبيق تويتش سبعة أيام، إذا لم أكن مخطئا، بسبب ريتشارليسون".