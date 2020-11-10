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شاهد: الأهلي يحتفل بذكرى وداع "أمير القلوب" للملاعب المصرية

لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة
لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة
10/11/2020

وفي ذلك اليوم، توِّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بمساهمة واضحة من أبو تريكة.

وسجّل أبو تريكة هدفًا في مباراة ذهاب نهائي البطولة على أرض نادي "أورلاندو بيراتس" الجنوب أفريقي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1 -1)، ثم سجل أبو تريكة هدفًا آخر في مباراة الإياب؛ ليفوز فيها الأهلي بهدفين نظيفين، على ملعب المقاولون العرب وبحضور 35 ألف مشجع.

ونشرت قناة النادي الأهلي الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو لوداعية "أمير القلوب" الخاصة من جماهير الشياطين الحمر، التي كانت حاضرة في الملعب، من أجل مشاهدة آخر أهداف أبو تريكة ولمساته في الملاعب المصرية.

وتفاعل نشطاء مع ذكرى وداع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق معتبرين أنها من أجمل الذكريات التي عاشوها، في حين وصفها آخرون بأنها "أصعب لحظات الوداع لأمير القلوب".

وأعلن أبو تريكة اعتزاله عقب خروج مصر من تصفيات كأس العالم 2014، لكنه شارك بعدها في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقود الأهلي للقب الثامن، ثم شارك لدقائق في مونديال الأندية في المغرب، وخرج مصابًا مودعًا الملاعب للأبد.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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