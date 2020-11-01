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هدف إبراهيموفيتش البهلواني يمنح ميلان فوزا متأخرا على أودينيزي (فيديو)

1/11/2020

وبينما كان ظهره للمرمى، وضع إبراهيموفيتش الكرة في الشباك بتسديدة خلفية في الدقيقة 83 بعد أن حاول سيباستيان دي مايو إبعاد الكرة عقب تمريرة عرضية من أنتي ريبيتش.

وهز المهاجم السويدي (39 عاما)، الذي صنع أيضا هدف ميلان الأول وأحرزه فرانك كيسي، الشباك الآن في آخر ست مباريات بالدوري الإيطالي.

ويملك ميلان 16 نقطة من ست مباريات بعد أن مدد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 24 مباراة بجميع المسابقات، ويتقدم بأربع نقاط على أتلانتا فيما يملك أودينيزي المتعثر ثلاث نقاط.

وتقدم ميلان، الذي استعاد حارسه جيانلويجي دوناروما بعد تعافيه من فيروس كورونا، في الدقيقة 18.

وأرسل إسماعيل بن ناصر الكرة من فوق دفاع أودينيزي إلى إبراهيموفيتش الذي تفوق على رقيبه ومرر إلى كيسي ليسدد في المرمى.

وتصدى الحارس خوان موسو بعد ذلك لتسديدة قوية من إبراهيموفيتش قبل أن يبدأ أودينيزي في الضغط على ضيفه.

وأدرك أودينيزي التعادل بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من ركلة جزاء احتسبت بسبب مخالفة من أليسيو رومانيولي ضد إغناسيو بوسيتو، رغم أن القرار بدا قاسيا بعدما أظهرت الإعادة أن مدافع ميلان لمس الكرة أولا.

وتجاهل رودريغو دي بول الاعتراضات وسدد من علامة الجزاء في الزاوية العليا للمرمى.

وحادت تسديدة أخرى بعيدة المدى من اللاعب الأرجنتيني قليلا عن المرمى قبل أن يحسم إبراهيموفيتش النتيجة لصالح الفريق الزائر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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