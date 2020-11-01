ميسي يثير الجدل بعد ضربه حكما بالكرة (فيديو)

وانتشر مقطع فيديو، يظهر تصرف "البرغوث" الأرجنتيني الغاضب في الدقيقة 38 من عمر المباراة، عندما ركل الكرة بشكل متعمد باتجاه الحكم الإسباني أثناء توجهه لاحتساب إحدى الركلات الثابتة، ما دفع هرنانديز إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه ميسي على الفور.

واختلف رواد موقع التواصل الاجتماعي في تويتر حول وجوب تلقي ميسي البطاقة الحمراء المباشرة والطرد من عدمه.

ورأت الغالبية العظمى أن ميسي يستحق الطرد والعقوبة أيضا بسبب تصرفه غير الرياضي واعتراضه على قرارات الحكم بهذا الشكل، مشيرين إلى أنه لو كان لاعبا آخر غير الأرجنتيني لوقع عليه عقوبة كبيرة.

وجاء تصرف ميسي أثناء تقدم فريق ألافيس في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، فيما انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله ليتوقف رصيد برشلونة عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

أكيد يستحق عدم إحترام قرارات الحكم https://t.co/s2tbCPB1ST — علي الخفاجي (@T57T2hnd3IAvo2C) October 31, 2020

مافيش حد عاقل اتفرج على كورة لمدة ربع ساعة مايقولش ان الكورة دي طرد مباشر وعقوبة ، اسبانيا بتورينا العجايب ف الكورة والله https://t.co/7B44bT602v — fawzi (@mohamedokasha40) November 1, 2020