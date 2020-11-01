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شاهد: رونالدو يسجل هدفين بعد تعافيه من كورونا في انتصار يوفنتوس

1/11/2020

وشارك المهاجم البالغ من العمر 35 عاما، الذي غاب حوالي ثلاثة أسابيع بعد إصابته بفيروس كورونا، في الدقيقة 56 ونجح على الفور في وضع يوفنتوس بالمقدمة 2-1.

وأضاف أدريان رابيو هدفا ثالثا قبل أن يسجل رونالدو من ركلة جزاء بطريقة بانينكا في الدقيقة 76 ليؤكد انتصار يوفنتوس.

وكان يوفنتوس تقدم مبكرا عن طريق ألفارو موراتا لكن سبيتسيا، في مشاركته الأولى بالدوري الإيطالي، عادل النتيجة عبر توماسو بوبيغا في الدقيقة 23.

وبهذه النتيجة تقدم يوفنتوس إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من ست مباريات بفارق أربع نقاط خلف ميلان المتصدر، فيما بقي رصيد سبيتسيا خمس نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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