شاهد: رونالدو يعنّف الحكم.. أنهى شوطا قبل الوقت الأصلي بثوان

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة حديث رونالدو مع حكم المباراة بشكل غاضب؛ لإطلاقه صافرة نهاية الشوط قبل 10 ثوانٍ تقريبًا من انتهاء الـ 45 دقيقة، من دون احتساب أي دقيقة كوقت ضائع، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

Cristiano Ronaldo was not happy with the referee calling half-time 10 seconds earlier against Spain last night! ☹️ pic.twitter.com/rF97GJc2Zq

— Football Daily (@footballdaily) October 8, 2020