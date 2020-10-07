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شاهد: لحظة وفاة مدرب مصري داخل الملعب

لاعبون مصريون يحملون المدرب أكرم حفيلة عقب سقوطه في أرض الملعب
لاعبون مصريون يحملون المدرب أكرم حفيلة عقب سقوطه في أرض الملعب
7/10/2020

وكان الكابتن أكرم حفيلة، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي فارسكور، يحتفل بالهدف الثاني لفريقه أمام نادي "الروضة"، في المباراة التي أقيمت على ملعب رأس البر في نهائي دوري الصعود للقسم الثالث، ليصبح هذا هو الهدف الأخير الذي يشهده قبل وفاته في أرض الملعب.

ورصدت الكاميرا، حفيلة وهو يقف وسط اللاعبين محتفلًا بإحراز الهدف، ثم سقط فجأة على الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وحاول اللاعبون إنعاشه دون جدوى، ثم نُقل إلى المستشفى عبر سيارة شرطة وذلك لعدم وجود سيارة إسعاف.

وأعلن المستشفى وفاة حفيلة إثر جلطة في القلب، بينما ظهر اللاعبون وقد دخلوا في نوبة بكاء فور وصولهم الخبر قبل نهاية المباراة التي حُسمت لصالح فريقه.

وشيع أهالي مركز فارسكور بمحافظة دمياط، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جنازة حفيلة في مشهد مهيب، تاركًا وراءه زوجة وولدين وبنت في سن صغيرة، بينما نعاه لاعبون عبر منصات التواصل، وسرعان ما تحولت صفحته على فيسبوك إلى دفتر عزاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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