شاهد: ليفربول يتلقى هزيمة ثقيلة بسبعة أهداف من أستون فيلا

افتتح أستون فيلا التسجيل مبكرا عن طريق المهاجم أولي واتكينز في الدقيقة 4، ثم عاد اللاعب ذاته وأحرز ثاني الأهداف مع حلول الدقيقة 23.

ونجح المصري محمد صلاح في تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول لليفربول بالدقيقة 33، لكن الاسكتلندي جون ماكغين أعاد الفارق على ما كان عليه بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 35، قبل أن يعود واتكينز ويحرز الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 39.

وباغت أصحاب الأرض خصمهم بالهدف الخامس، عن طريق الوافد الجديد روس باركلي في الدقيقة 55، ثم ضيق محمد صلاح النتيجة بهدف ثان لليفر أحرزه في الدقيقة 60.

وقتل نجم أستون فيلا جاك غراليش أية محاولة لحامل اللقب في العودة للقاء، بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 66 و75 على التوالي.

وبهذا تلقى ليفربول أكبر خسارة له في تاريخ مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوقف رصيد الفريق عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الخامس.

في المقابل، صعد أستون فيلا للمركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على ليستر سيتي وأرسنال وليفربول.