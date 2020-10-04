هدف غريب في الدوري الأوربي يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

وحصل هدف المباراة الوحيد على أكثر من 6 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وسجل الفريق الكرواتي هدفا بعد سقوط لاعبين اثنين من الفريق المنافس على الأرض بعد التحامهما ببعضهما، ليسدد مهاجم الفريق الكرواتي الكرة في اتجاه المرمى.

The absolute carnage in the build up and finish to this goal for Rijeka at Copenhagen tonight! So beautifully awful 😂 https://t.co/ix75BH3smI — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 1, 2020

وحاول آخر مدافع في الملعب منع الكرة من دخول المرمى، لكن الكرة ارتطمت به بعد ارتدادها من العارضة ودخلت الشباك.

الجدير بالذكر، أن هذه النتيجة حرمت الفريق الدنماركي من المشاركة في البطولة الأوربية للمرة الثانية على التوالي.

فيما تأهل الفريق الكرواتي إلى مرحلة المجموعات، حيث أوقعته القرعة في مجموعة الموت السادسة رفقة نابولي وريال سوسيداد وألكمار.