بريميرليغ: توتنهام يُمطر شباك مانشستر يونايتد بسداسية (فيديو)

وأنهى توتنهام المباراة بسداسية، وذلك بعدما تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فيرنانديز، في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء.

وتعادل تانغي نودوميبيلي لتوتنهام في الدقيقة الرابعة، وأضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة السابعة.

وسجل هاري كين الهدف الثالث لتوتنهام، في الدقيقة 31، قبل أن يسجل هيونغ مين سون الهدف الثاني له والرابع لتوتنهام في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 51، سجل سيرج أورييه الهدف الخامس لتوتنهام، وسجل هاري كين الهدف الثاني له والسادس لتوتنهام، في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأكمل مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنتوني مارسيال في الدقيقة 29.

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

ويحتفل مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بانتصار مذهل في عودته للنادي الذي أقاله قبل 22 شهرًا.

وسبق أن خسر مانشستر يونايتد 6-1 أيضًا أمام مانشستر سيتي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.