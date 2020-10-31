شاهد: جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام ليتصدر الدوري الإنجليزي

ووجد لاعبو ليفربول أنفسهم متأخرين بالنتيجة بعد عشر دقائق من بداية المباراة، بعدما نجح متوسط ميدان وست هام، الإسباني بابلو فورنالس في هز شباك الحارس أليسون بيكر بتصويبة قوية.

ورفض النجم المصري محمد صلاح خروج فريقه من الشوط الأول مهزوما، وتمكن من معادلة الكفة من ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل دقيقتين من الاستراحة.

ولعب البرتغالي دييغو جوتا دور المنقذ كما جرت العادة في المباريات الأخيرة "للريدز"، وذلك بعدما أحرز هدف الفوز في الدقيقة 84، بعد تمريرة بينية رائعة من السويسري شيردان شاكيري.

وبذلك صعد ليفربول مؤقتا إلى صدارة الترتيب، بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 16، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 8، ليبقى في المركز الثالث عشر.