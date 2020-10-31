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شاهد: المغربي زياش يقود تشيلسي للفوز بثلاثية نظيفة على بيرنلي

31/10/2020

وبهذا الفوز تقدم النادي اللندني إلى المركز الرابع في الترتيب خلف ثنائي الصدارة إيفرتون وليفربول إضافة إلى ولفرهامبتون.

وأجرى تشيلسي، العائد من رحلة طويلة في روسيا في منتصف الأسبوع الماضي، خمسة تغييرات على التشكيلة التي لعبت في دوري أبطال أوربا، الأربعاء، وبدأ المباراة بقوة باستاد تيرف مور. 

ووضع المتألق زياش الكرة في الشباك في الدقيقة 26 من عند حافة منطقة الجزاء بعد تحرك ذكي من فريق المدرب فرانك لامبارد، ليسجل هدفه الأول في الدوري مع النادي اللندني.

ولم يسبب بيرنلي، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري وحصد نقطة واحدة من مبارياته الست الأولى، أي متاعب حقيقية لدفاع تشيلسي، وأشرك المدرب شون دايك مهاجمًا إضافيًا مع بداية الشوط الثاني وهو جاي رودريجيز. 

ورغم أن مشاركة رودريجيز منحت بيرنلي بعض الوجود الهجومي، تعامل تشيلسي بنجاح مع ضغط صاحب الأرض المبكر في الشوط الثاني، ثم ضاعف تقدمه في الدقيقة 63 بضربة رأس صاروخية من زوما عقب ركلة ركنية نفذها ميسون ماونت.

وأكد تشيلسي انتصاره عندما أرسل آشلي وستوود، لاعب وسط بيرنلي، تمريرةً خاطئة باتجاه ريس جيمس لاعب تشيلسي، ومرر زياش الكرة إلى فيرنر؛ ليسجل المهاجم الألماني بثقة في مرمى الحارس نيك بوب من داخل منطقة الجزاء. 

وأُلغي هدف سجله مهاجم تشيلسي البديل أوليفييه جيرو بداعي التسلل مع سعي الفريق الزائر لزيادة حصيلته من الأهداف. 

وقال لامبارد الذي حافظ فريقه على نظافة شباكه في مبارياته الأربع الأخيرة بجميع المسابقات: "كان أداءً متكاملًا للغاية من جانبنا. سيطرنا على أجزاء كبيرة من المباراة، ولذلك أنا سعيد للغاية. هذه العروض تُظهر أننا نفعل شيئًا إيجابيًا. علينا أن نحافظ على تواضعنا، وأن نستمر في العمل".

ويحتل بيرنلي المركز الأخير بعد أول ست مباريات، لكن دايك قال إن فريقه لم يصبه الذعر بالتأكيد.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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