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شاهد: تشلسي يسحق كريستال بالاس برباعية نظيفة

3/10/2020

وهز بن تشيلويل الشباك وهيأ فرصة تهديف لزميله المدافع كورت زوما، قبل أن يعزز جورجينيو الفوز بهدفين من نقطة الجزاء.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، استغل تشيلويل خطأ دفاعيًا نادرًا للضيوف، وسدد في الشباك من مدى قريب، في الدقيقة 50.

وعزز تشلسي تقدمه بالهدف الثاني، في الدقيقة 66، عندما فشل الضيوف في إبعاد ركلة ركنية، وقفز زوما أعلى من الجميع وأرسل عرضية تشيلويل إلى شباك الضيوف.

وعزز جورجينيو تقدم فريقه عندما نفذ ركلتي جزاء أحرو منهما الهدفين الثالث (في الدقيقة 73) والرابع (قبل نهاية المباراة بخمس دقائق).

وحافظ تشلسي على نظافة شباكه نظيفة للمرة الأولى في الموسم الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل
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