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التونسية أٌنس جابر أول عربية تبلغ دور الستة عشر في فرنسا المفتوحة

التونسية أٌنس جابر أول عربية تبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
التونسية أٌنس جابر أول عربية تبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
3/10/2020

وأظهرت المصنفة 30 براعتها المعتادة لتتفوق على قوة سبالينكا وتتجاوز أفضل ما حققته سابقا حين وصلت إلى الدور الثالث في رولان جاروس عام 2017.

وتقدمت سبالينكا 5-1 في الشوط الفاصل بالمجموعة الافتتاحية، لكن سلسلة من الأخطاء سمحت للاعبة التونسية البالغ عمرها 26 عاما بانتزاع المجموعة.

وتراجع مستوى أٌنس البطلة السابقة لفرنسا المفتوحة للشابات أمام بعض الضربات القوية من سبالينكا لتفقد المجموعة الثانية في حوالي 20 دقيقة.

لكن اللاعبة التونسية، التي أصبحت أول عربية تبلغ دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة هذا العام، استجمعت قواها وتقدمت 3-صفر في المجموعة الحاسمة.

كما تقدمت أٌنس 4-صفر لكن سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء رفعت من مستواها لتظل في أجواء اللقاء.

وأنقذت سبالينكا ثلاث نقاط لخسارة المباراة والنتيجة 2-5، ثم حصلت على نقطة لكسر الإرسال في الشوط التالي.

لكن أٌنس حافظت على تماسكها وحصلت على نقطة لحسم المباراة وأطلقت تسديدة رائعة من زاوية صعبة ثم حسمت الانتصار بإرسالها الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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