مرتضى منصور مستعطفا السيسي: حشدت الناس ضد مرسي والإخوان (فيديو)

واعتبر ناشطون رسالة منصور بمثابة "استعطاف" وخلط واضح بين ما هو رياضي وما هو سياسي، لتبرير القرارات الصادرة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والمجلس الأعلى للإعلام ضد مجلس إدارة وقناة نادي الزمالك، بينما دشن مناصروه وسم "بيدمروا الزمالك يا سيسي" على تويتر.

وتحدث منصور، عبر فيسبوك في فيديو مدته نحو نصف ساعة، مستغيثًا بالسيسي، ممن وصفهم بالمتآمرين عليه وعلى نادي الزمالك، على حد قوله.

وقال إن "الكيل فاض من الظلم والافتراء. المتآمرون أعوان قطر مسنودون من بعض المسؤولين وهدفهم تدمير الزمالك والخلاص من رئيسه".

وتابع منصور "فيه نادي بيتهد دلوقتي لصالح قوى خارجية وداخلية ليس لها علاقة بالرياضة"، متهمًا مسؤولين وأعوانهم "بعضهم من جماعة الإخوان، بالتعاون مع ضباط مخابرات قطريين"، ضده وضد ناديه.

وبرر قوله، بأنهم يريدون الانتقام بعدما "ظل طوال عام كامل قبل أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، يحشد المصريين ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد الرئيس الراحل محمد مرسي"، على حد قوله.

وعدد منصور المزايا الذي حصل عليها الزمالك أثناء توليه رئاسة النادي، والبطولات التي حصدها والتطورات التي رفعته إلى القمة بجوار النادي الأهلي، وفق وصفه.

واتهم الإدارات السابقة للنادي بالفساد، كما ندد بالقرارات الأخيرة التي اتُخذت ضده بتحريض ممن "يريدون الفتنة والفوضى لمصر"، وفق تعبيره، وقال إن اللجنة الأولمبية لا يجوز لها قانونًا، معاقبته.

أما عن انتخابات مجلس النواب فإن منصور المرشح عن دائرة ميت غمر بالدقهلية (شمالي مصر)، اتهم حزب "مستقبل وطن" في المحافظة "بالبلطجة ومحاولة تحويل الدائرة الانتخابية إلى مجزة وبركة دماء"، متسائلًا "هدفكم إيه: قتلي وألا حبسي وألا إني أخسر الانتخابات؟".

وعقّب أن أمين الحزب هناك والده توفي مسجونا في قضية مخدرات، قائلًا "الموضوع زاد عن حده… عايز أفهم سايبين تجار المخدرات ليه؟ بيقولوا على نفسهم حزب وطني جديد، ناس عايزة تهدم الزمالك قبل الماتش وتهدمني قبل الانتخابات… عايز أعرف مين وراهم؟".

وتابع "عايز حقي وحق النادي بتاعي، لا أنا ولا جمهور الزمالك هنبقى جزء من الفوضى في مصر، لكن فيه ناس عايزة توقع البلد وعايزة فتنة وفوضى، دول عايزين يتحاكموا".

واختتم منصور رسالته للسيسي بالقول "أنا هبعت الفيديو ده لمدير مكتب سيادتك وللواء عباس كامل ولأمن الدولة. أنا عارف إنك بتترعب من ربنا يا ريس وهتنصفني".

وينتظر كثيرون إجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري الشهر المقبل، لمعرفة مصير مرتضى منصور، والذي تقف حصانته حائلا دون النظر في العديد من القضايا ومن أبرزها البلاغات المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتهم السب والقذف.

وكان أحمد، نجل مرتضى منصور قد خسر في انتخابات المرحلة الأولى بدائرة الدقى، كما صدر أمس قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية ببطلان لائحة نادي الزمالك بشكل رسمي، وإقصاء أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح.

وكانت اللجنة الأولمبية أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بينما أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارًا أمس الثلاثاء بإيقاف برنامج "زملكاوي" لمدة 3 أسابيع مع إيقاف أحمد جمال أحد مقدمي البرنامج عن الظهور في أي وسيلة إعلامية لمدة 3 شهور، وذلك بسبب تجاوزات رئيس النادي خلال مداخلاته عبر البرنامج الرئيسي في قناة الزمالك.

ويلتقي نادي الزمالك نادي الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.