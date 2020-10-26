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رياضة|فرنسا

"دين سلام ومحبة ويجب احترامه".. بوغبا يرد على أنباء تخليه عن منتخب فرنسا

اللاعب الفرنسي بول بوغبا خلال أداء مناسك العمرة في وقت سابق
اللاعب الفرنسي بول بوغبا خلال أداء مناسك العمرة في وقت سابق
26/10/2020

ونشر بوغبا على حسابه بموقع إنستغرام، صورة للخبر المنشور على الصحيفة البريطانية وكتب عليه كلمة "أخبار زائفة" نافيا أنباء تخليه عن اللعب لصالح المنتخب الفرنسي.

وقال بوغبا "(صن) فعلتها مجددا، هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، أخبار لم أقلها أو أفكر بها حتى، أنا غاضب ومستاء ومصدوم من بعض وسائل الإعلام التي تستخدم عناوين غير صحيحة في موضوع حساس كالدائر في فرنسا حاليا وإقحام ديانتي والمنتخب الفرنسي في مثل هذا الأمر". 

وأضاف بوغبا "أنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف. ديني هو دين سلام ومحبة ويجب احترامه". 

وتابع "لسوء الحظ، لا تتصرف بعض وسائل الإعلام بمسؤولية عند نشر الأخبار، وتسيئ استخدام حرية الصحافة، ولا تتحقق مما إذا كان ما تكتبه أو تتناقله صحيحًا".

وأكد بوغبا أنه يتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري هذه الأخبار، مختتما بيانه برسالة إلى الصحيفة البريطانية قائلا "عار عليكم". 

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية زعمت في وقت سابق، أن بوغبا أعلن تخليه عن اللعب في صفوف المنتخب، على خلفية تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مباني في فرنسا.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية" (المسيئة) ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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