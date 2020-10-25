شاهد: ليفربول يحقق فوزا صعبا على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

وفاجئ شيفيلد مضيفه بهدف أول جاء في الدقيقة 13، من ركلة جزاء نفذها بنجاح متوسط الميدان النرويجي ساندير بيرغ.

ونجح ليفربول في تدارك الموقف قبل أربع دقائق من نهاية شوط المباراة الأول، عن طريق المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، الذي استغل كرة مرتدة من حارس شيفيلد ووضعها في المرمى الخالي.

ودخل ليفربول الشوط الثاني باحثًا عن التقدم، وكان للفريق ما أراد عند الدقيقة 61 بهدف أحرزه البرتغالي دييغو جوتا من رأسية متقنة.

وبهذا، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بالتساوي مع إيفرتون المتصدر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.